CHP’li Türeli’den Türkiye Varlık Fonu çıkışı: Resmen ikinci bir hazine kurulmuştur

Yayınlanma: 10.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 10.02.2025 - 14:01

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, TVF’deki ‘denetimsizliğine’ dikkat çekti. BOTAŞ, PTT, Türk Telekom, Turkcell, THY, Eti Maden, Çaykur, Borsa İstanbul gibi kurumların Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğini belirten Tüneli, “Fon büyüklüğü 2023 yılı itibarıyla 9.3 trilyon liraya, dolar bazında ise 318 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakam Türkiye’nin GSYH’sinin yüzde 36’sına denk düşen bir büyüklüğe işaret ediyor. Ülke ekonomisinin yönetimi ve kamu iktisadi işletmeciliğinde yepyeni paralel bir yapılanma söz konusu” ifadelerini kullandı.

‘EKONOMİ DÜZELMEYECEK’

TVF’nin ciddi bir kamusal bir denetime tabi tutulmadığını söyleyen Türeli, “TVF ve şirketleri Sayıştay denetimi dışında tutulmasının yanı sıra ihale mevzuatından personel rejimine, Rekabet Kanunundan SPK mevzuatına, vergi-resim-harç muafiyetine kadar 30 farklı alanda istisna ve muafiyete sahip. Bu kadar çok sayıda kanunu ilgilendiren istisna ve muafiyetlerin varlığı TVF’nin fazlasıyla özerk ve kendi başına buyruk bir yapı olmasını getiriyor.

TVF ile resmen ikinci bir Hazine kurulmuştur. Ciddi bir kamusal denetimin olmaması ve kamu bankaları örneğinde olduğu gibi yandaş şirketlere usulsüz kaynak aktarımlarının yapılması kamuoyunda fonun işleyişi üzerine yapılan tartışmaları yoğunlaştırmıştır. Türkiye’nin yurt dışındaki imajı açısından da fon üzerindeki bu sır perdesi kalkmadığı sürece ekonomi düzelmeyecektir” diye konuştu.