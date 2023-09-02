CHP'li Türker Ateş: Faiz kararıyla kart kullanımı azaltılmaz
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ekonomik kriz ortamında yurttaşların bireysel kredi harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Her geçen gün alım gücünün düştüğünü söyleyen Ateş, “Yükselen faiz oranlarıyla artan maliyete rağmen, temel ihtiyaçlarına erişim kapsamında vatandaşın kredi kartı kullanımını azaltması da son derece güç. Geçen dönemde kamu ve vergi ödemelerindeki yüzde 283, elektronikteki yüzde 220 oranlarındaki artışlar ayrıca dikkat çekici” dedi.
(Türker Ateş)
Ateş, yurttaşların temmuz ayı itibarıyla kredi kartı ile yaptıkları işlem tutarının 640.9 milyar TL ile son bir yılda yüzde 140 büyüdüğünü belirtti.
Ateş, “Mutfak harcamalarında bile kişiler gelecekte elde edeceği geliri ipotek ederek kredi kartına yönelmek zorunda bırakıldı. Temmuz ayında kredi kartıyla en yüksek harcama market ve alışveriş merkezlerinde yapıldı. Toplam 102.4 milyar lirayı bulan ödemeler yapıldı. Bu artışlar, temmuz itibarıyla 12 aylık TÜFE’nin yüzde 57.4 olduğu hesaba katıldığında enflasyonu çoktan ikiye katladı bile. Yükselen hanehalkı borçluluğu endişe veriyor” değerlendirmesini yaptı.
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