CHP'li Umut Akdoğan yeni bir göç dalgasına karşı uyarı yaptı: Pakistanlılar gelebilir

Türkiye’de sığınmacı krizi büyüyor. CHP’li Umut Akdoğan ise yeni göç dalgasına dikkat çekti. Akdoğan, “Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere binlerce göçmen ülkemize geliyor. Bu yükü nasıl kaldıracağız” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00
CHP'li Umut Akdoğan yeni bir göç dalgasına karşı uyarı yaptı: Pakistanlılar gelebilir
Abone Ol google-news

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’ye Pakistan’dan gelen sığınmacılar tehlikesi olduğunu söyledi, uyarılarda bulundu.

Umut Akdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere çantasıyla binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkat çekiyorum. Afganistan’ın nüfusu 40 milyon, Pakistan’ın nüfusu 240 milyon. 6 katı daha fazla bu nüfus. Pakistan’da ciddi bir ekonomik kriz ve iklim krizi var. 40 milyonluk Afganistan’dan ülkemize gelenleri kaldıramazken, 240 milyonluk Pakistan’dan gelenleri biz nasıl kaldıracağız? Biz buna engel olmak yerine ‘Ensar’ız, kucak açıyoruz’ diyerek adeta bu kaçak göçmenleri ülkemize davet ediyoruz.”

"UZAYA DEĞİL AVRUPA’YA BİLE GİDEMEDIK"

Türk vatandaşlarının yurtdışına çıkışta gittikçe büyüyen vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Akdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülteci muamelesi yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Akdoğan, yurtdışına gitmek isteyen sanatçılara vize verilmemesine de dikkat çekerek, “Uzaya gitmeyi vaat eden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa’ya gönderememektedir. Potansiyel mülteci muamelesi yapılıyor. Biz yurttaşlarımıza potansiyel mülteci muamelesi yapılmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.


CHP Umut Akdoğan sığınmacı sığınmacılar PAKistan

İlgili Haberler

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur Cumhuriyet TV'de sığınmacı sorununu değerlendirdi: 'Türkiye beşeri sermayesini kaybediyor'

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mithat Baydur Cumhuriyet TV'de sığınmacı sorununu değerlendirdi: 'Türkiye beşeri sermayesini kaybediyor'
Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti!

Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti! "Çok iyi oldu"
Ümit Özdağ'dan AKP'li Yasin Aktay'a... 'Türkiye onu sadık hâle getiremedi ki, sığınmacıları getirsin'

Ümit Özdağ'dan AKP'li Yasin Aktay'a... 'Türkiye onu sadık hâle getiremedi ki, sığınmacıları getirsin'

En Çok Okunan Haberler