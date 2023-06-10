CHP'li Umut Akdoğan yeni bir göç dalgasına karşı uyarı yaptı: Pakistanlılar gelebilir

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’ye Pakistan’dan gelen sığınmacılar tehlikesi olduğunu söyledi, uyarılarda bulundu.

Umut Akdoğan konuşmasında şunları söyledi:

“Pakistan’dan 12 yaşından başlamak üzere çantasıyla binlerce kaçak göçmen ülkemize geliyor. Pakistanlılar meselesine dikkat çekiyorum. Afganistan’ın nüfusu 40 milyon, Pakistan’ın nüfusu 240 milyon. 6 katı daha fazla bu nüfus. Pakistan’da ciddi bir ekonomik kriz ve iklim krizi var. 40 milyonluk Afganistan’dan ülkemize gelenleri kaldıramazken, 240 milyonluk Pakistan’dan gelenleri biz nasıl kaldıracağız? Biz buna engel olmak yerine ‘Ensar’ız, kucak açıyoruz’ diyerek adeta bu kaçak göçmenleri ülkemize davet ediyoruz.”



"UZAYA DEĞİL AVRUPA’YA BİLE GİDEMEDIK"



Türk vatandaşlarının yurtdışına çıkışta gittikçe büyüyen vize sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Akdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına mülteci muamelesi yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Akdoğan, yurtdışına gitmek isteyen sanatçılara vize verilmemesine de dikkat çekerek, “Uzaya gitmeyi vaat eden bir iktidar maalesef vatandaşını Avrupa’ya gönderememektedir. Potansiyel mülteci muamelesi yapılıyor. Biz yurttaşlarımıza potansiyel mülteci muamelesi yapılmasını istemiyoruz, buna izin vermeyeceğiz” dedi.

