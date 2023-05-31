Ümit Özdağ'dan AKP'li Yasin Aktay'a... 'Türkiye onu sadık hâle getiremedi ki, sığınmacıları getirsin'

Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:26

Güncelleme: 31.05.2023 - 13:36

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili "Gerekirse sığınmacılar Türkleştirilir, Türkiye’ye sadık hale getirilir" açıklamasında bulunan eski AKP Milletvekili Yasin Aktay'a yanıt verdi.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN KAFASI ALGILAYAMAZ"

Turkish News Portal’a konuşan 26. dönem AKP Siirt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıl sonrası için bu nüfusun bize neler getirip neler götüreceği konusunda Ümit Özdağ'ın kafası algılayamaz bunu. Bu iş biraz da sosyolojik bir iştir. Türkiye'nin emme ve entegre etme kapasitesi çok çok güçlüdür. Gerekirse bunlar Türkiye'nin parçası haline getirilir, Türkleştirilir, Türkiye'ye sadık bir kitle haline gelir."

"YASİN AKTAY TÜRK DÜŞMANIDIR"

Özdağ da, Flash Haber TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye' programında Aktay'ın bu açıklamasına, şu yanıtı verdi:

"Türkiye, Yasin Aktay'ı Türkiye'ye sadık hale getiremedi ki; Suriye'den gelenleri getirsin. Yasin Aktay Türk düşmanıdır. Tescilli bir Türk düşmanıdır. Yasin Aktay Atatürk düşmanıdır. Yasin Aktay Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerine düşmandır. Yasin Aktay'ın kafası etnik ırkçı bir kafadır. Arap ırkçısıdır, bu nedenle Atatürk'ün kurduğu Türk devletinden nefret eder ve onun yıkılması için çalışır."