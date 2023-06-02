Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti! "Çok iyi oldu"
Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti! "Çok iyi oldu"
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