Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti! "Çok iyi oldu"

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Sığınmacılara her yıl cebimizden 500 dolar ödüyoruz: Yurttaş AKP'lilere isyan etti! "Çok iyi oldu"

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2023 Cuma, 17:46


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