CHP'li Uzgel'den İbrahim Kalın'a: Dışişleri Bakanlığı içinizde ukde mi kaldı?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 17:39

Güncelleme: 31.01.2024 - 17:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Uzgel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaretini eleştirerek, "Dünyanın neresinde bir istihbarat başkanı, başka bir ülkeye gidip, siyasi görüşmeler yapıp ve bunları medyada yayınlıyor. Böyle bir uygulama yok, gerek de yok. Siz bir bürokratsınız. Burada bakıyoruz, Dışişleri Bakanı ortada gözükmüyor. MİT Başkanı da Dışişleri Başkanı gibi davranıyor. Sayın İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı içinizde ukde mi kaldı? Buna bir çekidüzen verilmesi gerekiyor. Bu doğru bir şey değil. En nihayetinde Türkiye'ye zarar verir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE NİCELİKSİZ İNSAN GİRİŞİ SERBEST"

Türkiye'den yurt dışına verilen göçe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzgel, "Hem ekonomik koşullar, hem de hayat tarzı üzerinde baskılar; özellikle genç kitle hayat tarzı üzerinden, Türkiye'nin demokratikleşmesinin gerilemesi yüzünden de burada yaşamak istemiyor. Kendini nefes alamaz buluyor. Dünyada bir göç dalgası var. Bundan en çok etkilenen ülke olmayı başardınız ama bütün bu denklem kaybet-kaybet şeması üzerine dayalı. Açık kapı politikası izlediniz. Türkiye'ye niceliksiz insan girişi serbest; ama en nitelikli doktor, mühendis gibi insanları da kaçırıyoruz. Bu ters denklem, uzun vadede bir milli güvenlik sorunu ve buna dair hiçbir önlemi yok. Vize meselesi çok önemli. Oysa Mart 2016 sığınmacı uzlaşmasında vize serbestisi vardı. Bunu bile bastırıp gündeme getiremiyorsunuz. Tam tersine gidiyor süreç" diye konuştu.