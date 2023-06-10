MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti.
MİT'İN SİTESİ GÜNCELLENDİ
Son olarak, MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi.
Kalın'ın makam odasından ilk görsel paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi.
İşte o kare...
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