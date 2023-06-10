MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:34
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf
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Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından, Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti. 

MİT'İN SİTESİ GÜNCELLENDİ

Son olarak, MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi.

Kalın'ın makam odasından ilk görsel paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi. 

İşte o kare...


MİT İbrahim Kalın

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