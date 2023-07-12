CHP’li Uzun: Bütçe açığının telafisi vatandaşın sırtına yüklendi

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:55

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:55

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, TBMM Genel Kurulu gündemindeki, memur maaşlarına zam, vergi artışı ve ek vergi düzenlemesi öngören “torba yasa”ya yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

“SARAY YAŞADIĞIMIZ FELAKETİ DAHİ PERDE OLARAK KULLANMAKTAN ÇEKİNMİYOR”

Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi başlığıyla TBMM’ye sunulan kanun teklifi ‘Memur maaşlarına zam’ müjdesi ile duyurulduğunu belirten Cumhur Uzun, “Depremin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi başlığıyla sunulan torbanın şekeri de ‘Memur maaş zammı’ müjdesi oldu. Devletin tüm olanakları ve halkın parası ile seçim kampanyası yürüten ve ekonomiyi içinden çıkılamaz hale getiren iktidar, acı reçeteyi halkın sırtına yükleyen saray, yaşadığımız felaketi dahi perde olarak kullanmaktan çekinmiyor. Torba kanunla Anayasa’ya aykırı olarak Cumhurbaşkanına ek bütçe yetkisi verdiğini kaydeden Uzun “2023 yılı bütçe ödeneklerine 1 trilyon 119,5 milyar lira eklenmesi öngörülen ve anayasaya aykırı olarak eklenen madde ile karşılık göstermeksizin Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen ikinci bütçe ile eklenecek 794,1 milyar TL ile bu rakam 1 trilyon 913,6 milyar liraya çıkıyor. Deprem felaketinin zararlarının giderilmesi için kullanılması planlanan tutar ise 527,3 milyar lira olarak torbayla gelen ek bütçenin sadece dörtte biri” diye konuştu.

“VERGİYİ ZENGİNLEŞTİRDİKLERİ YANDAŞLARINDAN ALSINLAR!”

Bütçe açığının vergilerle yurttaşların sırtına yüklendiğine dikkat çeken CHP’li Uzun, “Kanunla hedeflenen 1 trilyon 150 milyar liralık gelir artışının 402,9 milyar lirasının doğrudan vergilerde 747,1 milyar lirasının dolaylı vergilerde meydana gelecek artıştan sağlanacağı düşünüldüğünde faturanın halkın sırtına yükleneceği çok açık. Bu teklif depremin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi değil israflarla yaratılan bütçe açığının telafisi için getirilmiş ve vatandaşın sırtına yüklenmiş bir tekliftir. Vergiyi fakirleştirdikleri halkımızdan değil zenginleştirdikleri yandaşlarından alsınlar” ifadelerini kullandı.

“ANAYASA’YA AYKIRI KANUNLARI TBMM’YE GETİRİLİYOR”

Torba kanun görüşülürken zeytinliklerden, cezaevlerine kadar ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmeden birçok kanun maddesini adeta ayrı bir torba olarak mevcut torbanın içine atıp Plan ve Bütçe Komisyonuna getiren iktidarı eleştiren Uzun “İktidar bildiğini okumakta ısrar etmeye devam ediyor, yıllardır Anayasa mahkemesinden dönen birçok kanuna rağmen Anayasa’ya aykırı kanunları TBMM’ye getirmekte hiçbir sakınca görmeyen iktidar oldu bitti yöntemleri ile istediğini yapmaya çalışıyor. Anayasa’yı ve komisyonları yok sayan bu anlayışı reddediyoruz” değerlendirmesini yaptı.