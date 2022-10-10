CHP'li Vahap Seçer: 'İtibar suikastı yapılıyor'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’nde bulunan polisevine düzenlenen ve bir polisin hayatını kaybettiği saldırının ardından partisi CHP’ye ve belediyeye yönelen eleştirilere yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 21:29
CHP'li Vahap Seçer: 'İtibar suikastı yapılıyor'
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İçişleri Bakanlığı’nın “CHP’li Mersin Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde 33 kişi PKK/KCK üyeliği nedeniyle gözaltına alındı” şeklindeki muğlak açıklaması üzerine savcılığa yazı yazarak o kişilerin listesini istediklerini kaydeden Seçer, savcılığın yazıya yanıt vermediğini vurguladı.

Seçer, belediyenin daire başkanının özel harekât polislerince devlet televizyonu kameraları önünde gözaltına alınmasına “Devlet kurumu eliyle bir başka devlet kurumunun itibarı ayaklar altına alınıyor. İtibar suikastı yapılıyor. Belediyemizin terörle ilişkisi olduğu, belediyemizde teröristlerin çalıştığı gibi iftiralar, karalama kampanyaları yıllardır sürüyor. Israrlı biçimde bu algı operasyonları sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.


Mersin CHP İçişleri Vahap Seçer

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