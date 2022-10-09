CHP’li Vahap Seçer: Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar dönsün bir aynaya baksın
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki terör saldırısı sonrası belediyeyi ve partisi CHP’yi ‘terörle ilişkili’ gibi göstermek isteyenlere tepki gösterdi. Seçer, “Bu saldırıyı yapanları, tezgahlayanları, bununla beraber iş tutanları ve sonra da dönüp bunu belediye çalışanlarımıza ve partimize yıkmak isteyenleri vatandaşlarıma havale ediyorum, Allah’a havale ediyorum. Eğer yargı varsa, onlara da en son havale ediyorum. Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar dönsün bir aynaya baksın” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Patifest’e katıldı. Burada yurttaşlara seslenen Başkan Seçer, hayvanseverlerin desteğiyle düzenlenen festivalin en ince ayrıntısına kadar planlandığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
“BU MEMLEKETE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
“Bu memlekete sahip çıkacağız. Canlarımıza sahip çıkacağız. Canlılara sahip çıkacağız” diyen Başkan Seçer, “Canlılarımıza hizmet etmek belediye olarak o kadar kolay değil. Tek başına yapmamız kolay değil. Bizim gönüllülere ihtiyacımız var. Yüreği şefkatli insanlara ihtiyacımız var. Bize fikirler sunun, eleştiriler getirin ama yapıcı olsun. Sizlerin makul, mantıklı yaklaşıklarına, iş birliklerine her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. İl genelinde canların yaşam koşullarını düzeltmek için, sağlık hizmetleri için, kısırlaştırma için barınaklarımız var. Buralar sizin emrinize amade. Biz de her geçen gün eksiklerimizi tamamlayarak gidiyoruz. İhtiyaç olan her yerde bu üniteleri açacağız” dedi.
“O MÜHÜRLERİ YIRTIP ATACAĞIZ”
Başkan Vahap Seçer’in konuşmasında belediyeyi, şahsını ve partisi CHP’yi hedef alan algı operasyonları ve iftira kampanyaları da vardı.
Seçer, “Bir belediye başkanı olarak, belediyemde benimle birlikte yol yürüyen, memlekete ve bizlere hainlik yapamayan, memleket için çalışan, sizler için hizmet eden, bizim yanımızda durun, bizi aşağıya değil yukarı doğru çekmek için, sizlerin karşısında mahcup olmamamız için gece gündüz çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu mesajdan birilerine bir şeyler gitmiştir umarım. Kalbi mühürlü, kulağı sağırlara. Ama açacağız o kulakları. O mühürleri de yırtıp atacağız. Bu ülkeye sevgiyi getireceğiz, saygıyı getireceğiz, insanı sevmeyi, canlıyı sevmeyi, ayırt etmeden sevmeyi getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bizi kimse yıldıramaz. Biz ulu önder Mustafa Kemal’in neferleriyiz. Bizi yolumuzdan kimse çeviremez. Bu ülkeyi kanla kuran, savaş meydanlarında göğüs göğüse çatışan, memleketi terk edip kaçmayan insanların torunlarıyız. Bu ülkeyi daha iyi yerlere getireceğiz. Kimse bizim geçmişimize, ecdadımıza laf söylemesin. Herkes dönsün bir aynaya baksın. Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar dönsün bir aynaya baksın” ifadelerini kullandı.
“EĞER YARGI VARSA YARGIYA HAVALE EDİYORUM”
Mersin Polisevini hedef alan terör saldırısını da kınayan Seçer, “Geçtiğimiz günlerde çok acı bir gün yaşadık. Burada bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıyı yapanları, tezgahlayanları, bununla beraber iş tutanları ve sonra da dönüp bunu belediye çalışanlarımıza ve partimize yıkmak isteyenleri vatandaşlarıma havale ediyorum, Allah’a havale ediyorum. Eğer yargı varsa, onlara da en son havale ediyorum” dedi.
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