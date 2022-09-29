CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Algı yönetimine izin vermeyeceğiz

29 Eylül 2022 Perşembe, 22:51

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentteki polisevine yönelik terör saldırısının ardından belediye çalışanlarına yönelik 'algı' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Terör saldırısı ile bağlantısı nedeniyle tutuklandığı iddia edilen daire başkanına ilişkin de konuşan Seçer, söz konusu daire başkanının başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığını ancak terör saldırısı ile ilişkilendirilmek istendiğini belirtti.

Seçer konuşmasına, “Kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırısını, destekleyenleri ve medet umanları bir kez daha lanetliyorum” diyerek başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yasalar çerçevesinde, adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet ettiğini kaydeden Seçer, “Bir süredir malum çevreler tarafından, belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik; iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir. Hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta, hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastları sahnelenmektedir. Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız da devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir” dedi.

Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma kapsamında tutuklandığını belirten Seçer, “Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır. Bunu kesinlikle reddediyoruz. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan, kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir. Bu süreçte; siyasi iradenin gücünü kullanarak, devletimizin kurumlarını 'korkutma aracı' ve 'iktidarın sopası' haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır. Yürekten inanıyorum ki, Mersinliler Mersin’e sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.