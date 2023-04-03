CHP'li vekil Suzan Şahin: Deprem bölgesinde Ramazan nedeniyle öğün sayısı 2'ye düşürüldü

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 16:47

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 16:47

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin 57. gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğu belirtildi. Şimdiye kadar en fazla can kaybı Hatay'da yaşandı.

Sadece Hatay'da resmi verilere göre yıkılmış ve acil yıkılacak toplam 21 bin bina olduğunu söyleyen CHP Hatay milletvekili Suzan Şahin, bir binada sadece 2 kişi olsa resmi can kaybı sayısına yaklaşacağını bu nedenle de resmi verilerin doğruluğu konusunda kaygılarının olduğunu belirtti.

2. AYDA DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

Cumhuriyet TV'ye konuşan Şahin 2 ay sonunda gelinen durumu "İnsanlar hala çadırlarda. Birkaç ay sonra konteynerlere geçişi hedefliyorlar. Konteynerler de insanların doğru düzgün yaşayacağı yerler değil. Bir kutu ve o kutunun içinde yaşıyorsunuz. Kuş kafesi gibi düşünün. Bu konteynerleri diziyorlar, ortada yaşam alanları yok, kendinizi tecrit edilmiş gibi hissediyorsunuz" sözleriyle anlattı.

"HER ŞEYİ KUYRUKLA VERİYORLAR, İNSANLAR BIKIYOR"

İnsanların çadırlarda sefalet içinde olduğunu belirten Şahin, "Yağmur yağıyor çamur oluyor. Altında palet yok, korunaklı değil" dedi. Çadırda yaşayanların bir kuyruk travması yaşadığını söyleyen Şahin "Her şeyi kuyrukla veriyorlar. Ped alacaksınız kuyruk, tuvalete gideceksiniz kuyruk, duş alacaksınız kuyruk... Hey şey kuyrukla veriliyor, kuyruğun sonunda da yüzde 70 'yok' cevabıyla karşılaşılıyor. İnsanları AFAD'dan Kızılay'a, oradan kaymakamlığa kapı kapı dolaştırıyorlar. Günde en az 40 tane çadır talebi geliyor bize. Birçok duş yerinde kıyafet asılacak yer yok, temiz değil. Sıcaklar başladı böcekler için ilaçlama yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNDE RAMAZAN NEDENİYLE ÖĞÜN SAYISI 2'YE DÜŞTÜ"

Depremzedelerin gıdaya da yeterli düzeyde ulaşamadığını anlatan Şahin, "Gönüllülerin yaptığı yardımlarda iyi yemek yiyorsunuz. Ama KYK'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı yemekleri yiyemiyorsunuz. 10 kişilik çadıra 2 kişilik yemek veriliyor. Ramazan sebebiyle bir sahur bir akşam yemeği olarak 2 öğüne indi. Peki oruç tutmayanlar, yaşlılar, çocuklar ne olacak? Yemekler beslenme dengesine uygun değil. Aynı gün hem pirinç pilavı dem de sütlaç var, o kadar" dedi.

"3 BİN LİRAYA KİRALIK EVİ DEVLET BULSUN"

Barınma sorununa da değinen Şahin, "İnsanlar artık bıkmış durumda. Siz eğer konteynere başvurduysanız kira yardımı alamıyorsunuz. Örneğin ben mecburum babam alzheimer, annem yatalak, çadırda yapamıyorum. Mecbur konteynere başvurdum. Sonra ev buldum, çıkacağım. 'Sana kira yardımı yok' diyorlar. Kira yardımı da gerçekçi değil. 3 bin liraya nerede kira var? Kendileri gelsin Hatay'da bulup tutsun, 'gel otur' desin. Devlet kiralasın" diye konuştu.