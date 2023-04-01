Bakan Koca duyurmuştu: Depremzede sağlıkçı tayin bekliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yıktığı illerden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 kişinin atamasının yapılacağını açıkladı. Depremin üzerinden 53 gün geçmesine karşın başka bir ile atanmak isteyen sağlık çalışanları tayin bekliyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00
Bakan Koca duyurmuştu: Depremzede sağlıkçı tayin bekliyor
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Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Depremzede sağlıkçılar hâlâ kendi görev yerlerinde zor koşullar altında, barınma ve hijyen sorunları çözülmeden çalışmaya devam ediyor. Depremde evlerini kaybettiği için ailelerini başka illere taşımış olan sağlık çalışanları, nöbetlerini tutarak ailelerinin yanına gidip geliyorlar” dedi.

(Derya Uğur)

Sağlık çalışanlarının barınma sorunu çözülemediği ve hasarlı binalarda konaklamaları istendiği için deprem bölgesindeki illerde gönüllü çalışma isteminin azaldığını kaydeden Uğur, bölgeye zorunlu görevlendirmeler yapıldığını söyledi. 


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