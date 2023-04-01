Bakan Koca duyurmuştu: Depremzede sağlıkçı tayin bekliyor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Depremzede sağlıkçılar hâlâ kendi görev yerlerinde zor koşullar altında, barınma ve hijyen sorunları çözülmeden çalışmaya devam ediyor. Depremde evlerini kaybettiği için ailelerini başka illere taşımış olan sağlık çalışanları, nöbetlerini tutarak ailelerinin yanına gidip geliyorlar” dedi.

(Derya Uğur)



Sağlık çalışanlarının barınma sorunu çözülemediği ve hasarlı binalarda konaklamaları istendiği için deprem bölgesindeki illerde gönüllü çalışma isteminin azaldığını kaydeden Uğur, bölgeye zorunlu görevlendirmeler yapıldığını söyledi.