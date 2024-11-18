CHP'li vekilden 'kalıcı yaz saati' uygulamasına tepki: 'Bakanı aradım ulaşamadım, uyanmamış olabilir'

Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 10:13

Milyonlarca öğrenci bir haftalık ara tatilin ardından tekrar okul yolunu tutarken, 'kalıcı yaz saati' de yine gündemde.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "kalıcı yaz saati" uygulamasına dikkati çekmek için Konya yolu üzerinde açıklama yaptı.

"GÜNAYDIN DEMEK İSTERDİM AMA..."

"Arkadaşlar sizlere günaydın demek isterdim ama günaydın dersem size yalan söylemiş olurum. Çünkü gün aymamış durumda" diyen Akdoğan, "Yaklaşık 8 senedir Türkiye bu zulümle karşı karşıya. Ekonomik olarak ülkemize bir katkısı olmadığı, hatta zarar verdiği yönünde verile rde var. Bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekiyor" dedi.

Akdoğan, açıklamasının ardından cep telefonundan görüntülü olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı aradı.

"TELEFONUMU AÇMADI, UYANMAMIŞ OLABİLİR..."

Akdoğan, "Bakan telefonunu açarsa durumu anlatacağım, açamazsa telefonunu bugün 11'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek orada kendisiyle bu görüntüleri paylaşacağım" diye konuştu.

Akdoğan, Bayraktar'ın telefonunu açmadığını belirterek, "Çok doğal, kendisi uyanmamış olabilir. Bunu yadırgamıyorum. Bir bakan neden uyanmadı demiyorum. Bakan'ın uyumasını normal, bu insanların sabahın köründe uyanmasını anormal buluyorum" dedi.