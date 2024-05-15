"Tasarruf için kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmeli"

Yayınlanma: 15.05.2024 - 19:28

Güncelleme: 15.05.2024 - 19:28

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gülhan Gürler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan "sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümünün hızlandırılması" konusunda ANKA Haber Ajası'na değerlendirmede bulundu.

LED'e dönüşümün hızlandırılmasını "Çok olumlu bir gelişme" olarak niteleyen Gürler, "Çok daha önce geçilmesi gerekiyordu LED aydınlatmalara. Çünkü LED aydınlatmanın enerjide tasarruf sağladığı artık su götürmez bir gerçek. Bunun yanında eski armatüre göre, çevre dostu LED armatürler çünkü öncekiler gaz salınımı yapıyorlar. LED'ler ayrıca sağlam, bakım gerektirmeyen uzun ömürlü aydınlatmalar." diye konuştu.

"YAZ SAATİ UYGULAMASINDA BIRAKIN TASARRUFU ENERJİ KULLANIMI ARTTI"

Gülhan Gürler, sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED armatürlere geçilmesinin tasarruf için yeterli olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"2016'da başlayan bir yaz saati uygulaması var. Tasarruf tedbirlerinden bahsediyorsak öncelikle bunun da ele alınması gerekiyor diye düşünüyoruz, oda olarak. 2016 yılında uygulanmaya başlandı yaz saati. Kışın da yaz saatinin uygulanması anlamına gelen bir uygulama bu. 2016'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir raporu gerekçe gösterilerek bu uygulamaya başlandı. Ancak 2024'teyiz henüz o raporu gören kimse yok. Bu süreçte Bakanlığın elinde bu tasarrufa dair bir veri yok, bir istatistik yok. Yani tasarruf sağladıysa nedir bu? Buna dair bir istatistik yok. Oysa biz oda olarak başladığı 2016 yılının Kasım, Aralık ayları ile 2017'nin Ocak, Şubat, Mart aylarındaki verileri bir önceki yıla göre kıyasladığımızda bırakın tasarruf etmeyi, enerjide artı bir duruma doğru gidildiği görülüyor, yani kilovatsaat olarak arttı. Bir tasarruftan bahsetmek söz konusu değil."

"İKİLİ SAAT UYGULAMASINA GEÇİLEBİLİR"

İzmir'in ülkenin en batısında bulunduğuna işaret eden Gürler, dolayısıyla bu durumdan en çok etkilenen iller arasında yer aldığını kaydetti. Gürler, şunları söyledi:

"Batıdaki meridyenle Iğdır'dan geçen arasındaki saat farkı 76 dakika. Bu büyük bir fark. Eğer ille de böyle bir uygulama düşünülüyorsa biz iki şeyi düşünüyoruz; ya nüfusun ve sanayinin yoğun olduğu batı illeri dikkate alınarak böyle bir uygulama yapılmalı ya da iki saat uygulamasına geçilmeli. 76 dakika az bir süre değil. Kışın çocuklar erken kalkıp okula gittiğinde, vatandaş 08:00'de mesaiye başladığında ancak bir saat sonra gün ışıyor. Bunu düşündüğümüzde sabah erkenden uyanıyorsunuz, aydınlatmayı kullanıyorsunuz, ısınmak için elektrik kullanıyorsunuz. Bunun tasarruf edilebilir tarafı yok. Aksine bir yük getiriyor. Yani ille de değerlendirmek gerekiyorsa ya ikili bir saate geçilecek, 76 dakika farkı gözetecek şekilde ya da nüfusun ve sanayinin yoğun olduğu batı şehirleri düşünülerek böyle bir uygulamaya devam edilecek. Tasarruf tedbirlerini elbette uygun buluyoruz. LED aydınlatmaya geçilmeli. Ancak bu konunun da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yaz saatinde de bir düzenlemeye gidilmeli diye düşünüyoruz. Yaz saati uygulamasından acilen vazgeçilmeli ve daha düzenli bir şekilde bilime, mühendisliğe kulak verip o şekilde düzenleme yapılmalı."