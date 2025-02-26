CHP’li vekiller, İklim Yasası'nın eksikliklerini dile getirdi: ‘Çiftçiyi yok sayan anlayışın ürünü’

Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:56

Güncelleme: 26.02.2025 - 18:56

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Söz konusu teklifin görüşmeleri, bugün Çevre Komisyonu’nda başladı. CHP Bursa Milletvekili ve PM üyesi Orhan Sarıbal, yasaya ilişkin “AKP’nin Meclis’e sunduğu İklim Kanunu Teklifi, çiftçiyi, üreticiyi, tarımı ve gıda güvencesini yok sayan bir anlayışın ürünüdür. İklim Kanunu ülkenin kaynaklarının sömürülmesinin yasası olacak” dedi.

Yasanın eksikliklerine dikkat çeken Sarıbal, “Bu kanun direkt zenginlerin kar etmesi için bu ülkenin kaynaklarının başka şekilde sömürülmesinin aracı olacak. Mesela 'fosil yakıtların şu tarihe kadar kaldırılması' gibi madde var mı; yok. 'Şu tarihten itibaren başta Kaz Dağları Karadeniz Yeşil Yol ve benzeri maden aramalarını hemen durduruyoruz' diye madde var mı; yok” diye konuştu.

‘BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA TURŞUSU’

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, “İklim krizi denilince en büyük sıkıntılardan birisi olan kuraklık, yağış rejiminin değişmesi, kentleşme sorunları gibi çok sayıda başlık altında olan bu sorunu 2021 yılından sonra görüşerek yasal düzenleme yapılması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son 15 yıl içerisinde ithal kömüre dayalı termik santrallerdeki üretim kapasitesini yüzde 444 arttırdığını belirten Zeybek, “Yerli kömüre dayalı üretimde artış oranı yüzde 32. Biz bu yasayı bugün neden görüşüyoruz? Geçtiğimiz haftanın gündemi iktidarınızın TÜSİAD'a karşı eleştirileriydi. TÜSİAD'ın 2025 yılı beklentilerinde bu yasanın çıkması gerektiği var. Daha geçen hafta tu kaka dediğiniz bir derneğin çözüm önerisini yasa teklifi olarak karşımıza getiriyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. AB ülkelerine ihracat yapan firmaların önermesi sonucunda bu yasa gündeme geldi. Keşke çevrecileri dinleseydiniz de bu yasaları 2021 yılında gündeme alsaydık” dedi.

‘MERKEZİYETÇİLİK SİZİN ODAK NOKTANIZ’

AKP iktidarının odak noktasının “merkeziyetçilik” olduğuna vurgu yapan Zeybek, “Yerel seçimlerde uğradığınız hezimetten sonra ağırlıklı olarak yerel yönetim yetkileri daraltıldığı gibi burada da koymuş olduğunuz konu başlıklarında 'valinin başkanlığında kurulacak bir komisyon' diyorsunuz. Karbon salınımının yüksek olduğu yerler 30 büyükşehir. Alınması gereken tedbirler bu şehirlerde. Belediyelerin meclislerinde bunları konuşup karara bağlamak yerine niye yine vesayetçi bir anlayışla atanmış valiyi belediyelerin üstünde tutuyorsunuz?” Sorusunu yöneltti.

‘METALAŞMAYAN BİR HAVAMIZ KALMIŞTI’

İklim Adaleti Koalisyonu adına konuşan Caner Gökbayrak, "İklim Kanunu değil yıkım kanunu dedik çünkü İklim Kanunu bu haliyle olursa bize yıkım getirir. Biz açıkçası bunu beklemiyorduk, 2002'de sızdırılan kanun teklifinin bile gerisine düşmüş bir metin. Metalaşmayan bir tek havamız kalmıştı o da metalaştırıldı” eleştirisinde bulundu.