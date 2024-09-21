CHP’li vekiller sahada kalacak

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Seçim beyannamesi olacak parti programı hazırlığında olan CHP, ekim ayında gölge kabinesinin üyeleriyle sahaya inerek her kesimden insanın görüşünü alacak. Parti kurmaylarının paylaştığına göre; program hazırlığı için tüzük değişikliğinde olduğu gibi yoğun katılımlı bir süreç işletilecek.

Parti kurmayları, ekim ayında Meclis’in de faaliyetlerine başlamasına karşın sahada kalmaya devam etmek istediklerini söyledi. Milletvekillerine de etkili olacakları illere göre görevlendirme yapılacağını vurgulayan kurmaylar, “Altı ay, bir yıl gibi bir süre içerisinde kurultayımızı da toplayarak program işini tamamlamak istiyoruz. Bunun için Meclis açıldıktan sonra da il gezileri devam edecek. Elbette Meclis’in çalışmalarında her zaman yeterli vekilimiz olacak” diye konuştu. CHP lideri Özgür Özel’in de sahada kalmaya devam edeceğini söyleyen kurmaylar, “Yakın zamanda bir Güneydoğu, Doğu ziyaretleri olacak. İktidar olunca yapacaklarımıza ilişkin daha çok sözünü, vaadini duyacaksınız” bilgisini paylaştı.