CHP'li vekillerden Deniz Yücel'e tepki: 'Vefa' çağrısı

Yayınlanma: 08.11.2024 - 23:37

Güncelleme: 08.11.2024 - 23:39

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Özel'in, ""Vallahi kendine güvenen tüzüğü açsın okusun, ne talep ediyorsa etsin. Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" sözlerine sert tepki göstererek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kurultay bir lütuf değildir, haktır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise Salıcı'nın sözlerine yanıt vererek, "CHP üyeleri, delegeleri ve yöneticileri, neyin ne zaman tartışılacağını, ne zaman birlik olunacağını çok iyi bilir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Mahir Polat'tan Yücel'in açıklamalarına sert tepki geldi.

Polat, "Bugün parti sözcümüzün önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı’nın yerinde ve bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum" ifadelerini kullanırken Sevda Erdan Kılıç, Yücel'e vefa çağrısı yaptı.

"SALICI'NIN ELEŞTİRİLERİNİN NE KADAR YERİNDE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

CHP'li Mahir Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle eleştirilen konularla ilgili gerek partililerimizi gerekse kamuoyunu tatmin edecek hiç bir açıklama yapamaması Sayın Salıcı'nın yönelttiği eleştirilerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte eleştirilerin öznesi ile ilgili açıklama yapmamasını parti terbiyesiyle bağdaştırmak istesem de yorumlarında kullandığı üslup ve tarzı hem partimize, hem sayın parti sözcümüzün kişiliğine, hem de hepimizin bildiği Sayın Salıcı ile geçmişten gelen yoldaşlık ilişkisine ters düşmektedir. Umuyorum sorumluluk makamındaki partililerimiz en azından bundan sonraki açıklamalarında kendi ikballerinden ziyade partimizin kurumsal kimliğini düşünerek hareket ederler."

Bugün parti sözcümüzün önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Sayın Oğuz Kaan Salıcı’nın yerinde ve bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışır üsluptaki eleştirilerine yapmaya çalıştığı ve partimizin geleneklerine uzak üsluptaki yorumlarını üzülerek okudum.



Öncelikle eleştirilen… — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) November 8, 2024

CHP'li Sevda Erdan Kılıç ise şunları kaydetti:

"Daha önce partimizde üst düzey görevlerde bulunmuş, birçok kişinin (!) makam-mevki için kapısını aşındırdığı milletvekili arkadaşımız Oğuz Kaan Salıcı’nın zorunlu olarak yaptığı açıklamalar üzerine, Parti Sözcümüz Deniz Yücel'in kullandığı ifadeler dikkat çekici:

Bir yanda;

'Katıksız kibir'

'Gözü dönmüş ihtiras'

'Gaflet hali'

'Kişisel hırs'

‘İkbal peşinde koşmak’

‘Fütursuz tutum’

Diğer yanda;

'Birlik beraberlik çağrısı'

'Akıl ve vicdan' vurgusu

'Partili olma sorumluluğu'

'Nezaket ve hoşgörü' dili

Bu tezat, sözlerin inandırıcılığını gölgelemektedir. Önce hedef gösterip sonra birlik çağrısı yapmak, siyasi tutarlılıkla bağdaşmaz. Ya eleştiri dilini ya da birlik çağrısını yeniden düşünmek gerekir.

Biz Cumhuriyet Halk Partililer hangi görevde olursak olalım, hangi görevlerden ayrılmış olursak olalım Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu değerlerine ve tarihi misyonuna sahip çıkma uğruna söylememiz gerekeni söyler, yapmamız gerekeni yaparız.

Parti sözcümüzün dediği gibi; kurultay tartışması açmak, genel başkanı, parti yönetimini ve parti politikalarını tartışmak gaflet hali ise Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca yapılan kurultay çağrıları ve politik eleştirileri ne olarak değerlendirmek gerekir?

Bu vesileyle ben de parti sözcümüzü VEFA’ya davet ediyorum."