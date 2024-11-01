CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un '138'inci madde' atfına tepki

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakimlerin bağımsızlığının düzenlendiği Anayasa'nın 138'inci maddesine atıf yaparak bir paylaşım yapmasına tepki göstererek ''Bu ülkede OHAL koşullarında yapılan Anayasa referandumu ile TBMM'yi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi?'' diye sordu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un '138'inci madde' atfına tepki
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:05

CHP Sözcüsü Deniz Yücel,  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakimlerin bağımsızlığının düzenlendiği Anayasa'nın 138'inci maddesine atıf yaparak bir paylaşım yapmasına tepki gösterdi. 

Yücel, ''Bu ülkede OHAL koşullarında  yapılan Anayasa referandumu ile TBMM'yi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi?'' diye sordu. 

Deniz Yücel'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:  

''Anayasa'ya uymayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan AKP'nin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakimlerin bağımsızlığının düzenlendiği Anayasa'nın 138'inci maddesine atıf yaparak bir paylaşım yapmış....

Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım,

Bu ülkede OHAL koşullarında  yapılan Anayasa referandumu ile TBMM'yi bypass eden, yargıyı yürütmeye bağlayan kimdi?

Hukuka uygun ama AKP'yi rahatsız eden kararlara imza atan yargı mensuplarının görev yerlerini değiştiren kimdi?

“Ben Ergenekonun savcısıyım” diye bas bas bağıran, FETÖ’nün tetikçisi Zekeriya Öz’e zırhlı araç tahsis eden kimdi?

Yüksek yargı organlarının başkanlarına Cumhurbaşkanının karşısında cüppelerini iliklemek için düğme aratan kimdi?

Demokratik hiçbir ülkede görmeyeceğimiz bütün hukuksuzlukların bizzat sebebi olan AKP’nin Adalet Bakanı  @yilmaztunc! İnan hiçbir hukukçu senin yerinde olmak istemez!''


Etiketler: #Deniz Yücel #Yılmaz Tunç

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