CHP’li vekillerden İmamoğlu’na ziyaret: İmamoğlu’ndan yurttaşlara yeni mesaj

Yayınlanma: 09.05.2025 - 12:07

Güncelleme: 09.05.2025 - 12:07

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ile Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşlara hitaben bir mesaj kaleme aldı. Mesajında, “İstanbul’a, İstanbul’un muhafızlarına, 16 milyon hemşehrime selam olsun!” diyen İmamoğlu, birlikte çok güzel işler yapıldığını vurgulayarak İstanbul’u korumaya ve geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

YANIKÖMEROĞLU’NDAN SİLİVRİ’DEKİ KADIN BÜROKRATLARA DESTEK ZİYARETİ

CHP’li Yanıkömeroğlu, İmamoğlu’nun ardından cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadın bürokratları Pınar Türker ve Güldem Şık’ı da ziyaret etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Yanıkömeroğlu, “Moralleri yüksek. Herkese selamlarını ilettiler. Bu karanlık günler bitecek, her şey çok güzel olacak” dedi.