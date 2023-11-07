CHP'li Veli Ağbaba: İmambakır Üküş parti içindeki ajandır

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:53

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda ilk turu Özgür Özel'in gerisinde bitiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi çekilme kararı almayı düşündüğünü teyit eden bir video yayınladı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na bağırdığı görüldü.

Söz konusu görüntülere ilişkin tartışmalar sürerken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'ÜKÜŞ AJANDIR'

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre Ağbaba, Üküş’ü “Ne idüğü belirsiz biri. Parti içinde ajan-provokatördür” diyerek tanımladı.

Ağbaba Kılıçdaroğlu’nu seçimlere tekrar ikna edilmesinde rol oynayanlara ise “Bunların kurmay akılları yok” ifadelerini kullandı.