CHP'li Veli Ağbaba: İmambakır Üküş parti içindeki ajandır

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesine engel olan isimlerden birisi olduğu öne sürülen İmambakır Üküş için "Parti içindeki ajandır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:47
CHP'li Veli Ağbaba: İmambakır Üküş parti içindeki ajandır
Abone Ol google-news

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda ilk turu Özgür Özel'in gerisinde bitiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi çekilme kararı almayı düşündüğünü teyit eden bir video yayınladı. Videoda Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak bilinen İmambakır Üküş'ün "Çekilemezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'na bağırdığı görüldü.

Söz konusu görüntülere ilişkin tartışmalar sürerken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'ÜKÜŞ AJANDIR'

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre Ağbaba, Üküş’ü “Ne idüğü belirsiz biri. Parti içinde ajan-provokatördür” diyerek tanımladı.

Ağbaba Kılıçdaroğlu’nu seçimlere tekrar ikna edilmesinde rol oynayanlara ise “Bunların kurmay akılları yok” ifadelerini kullandı.


Veli Ağbaba İmambakır Üküş

İlgili Haberler

Bahçeli'den CHP Kurultayı'na ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt verdi

Bahçeli'den CHP Kurultayı'na ilişkin ilk yorum: Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt verdi
Zeydan Karalar, canlı yayında kurultay gecesini anlattı: 'Kılıçdaroğlu evdeyken çekilmeyi kabul etti'

Zeydan Karalar, canlı yayında kurultay gecesini anlattı: 'Kılıçdaroğlu evdeyken çekilmeyi kabul etti'
CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı... PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı... PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

En Çok Okunan Haberler