CHP’li Yanıkömeroğlu, çocuk istismarına yönelik Meclis’e üç soru önergesi verdi: Çocuk istismarı dosya sayısı 800 bini aştı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 14:18

Güncelleme: 06.03.2025 - 14:18

Çocuk yaşta bağımlılıklar artıyor. Ergen yaştaki çocuklarda internet bağımlılığı hızla artarken; madde bağımlılığındaki artışta korkutucu boyutlara ulaştı. Bunun yanı sıra son dönemde çevrimiçi çocuk istismarı olaylarının sayısında da artış bulunuyor. İktidar; bu konuda önleyici programlar geliştirse de artış durdurulamıyor. Bu kapsamda; CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Çocukların Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunması Komisyonu Üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

MAĞDUR ÇOCUK SAYISI 242 BİNİ GEÇİYOR

2004’te fotoğraf ve video yoluyla üretilen çocuk cinsel istismar materyallerinin sayısı 450 bin olarak kayıtlara geçerken, bu sayı 2022’de 87 milyonu, 2024’te ise 100 milyonu aşmış durumda. Özellikle 2010’dan başlayarak yapay zekâ çocuk cinsel istismarı için yeni bir tehlikeli teknolojik alan yaratıyor. Türkiye’de ise çocuğa yönelik cinsel istismara dair 817 bin 503 dosya bulunuyor. TÜİK verilerine göre; 2023’te güvenlik birimlerine başvuran mağdur çocuk sayısı 242 bin 875 olarak biliniyor. Bunların yüzde 10’u cinsel istismar mağdurlarından oluşuyor. Ayrıca, BTK tarafından yapılan bir araştırma, öğrencilerin yüzde 17’sinin “genel ahlaka aykırı mesajlar aldığını” ve yüzde 30’unun müstehcen içerikli paylaşımlara maruz kaldığını ortaya koyuyor.

‘SON BEŞ YILDA KAÇ DAVA VAR?’

CHP’li Yanıkömeroğlu; bu sorun kapsamında Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi. Yanıkömeroğlu, bakana şu soruları yöneltti:

“Çocuğun çevrimiçi cinsel istismarını önlemek için yürürlükte olan yasal düzenlemeler yeterli mi? Bu konuda yeni bir mevzuat çalışması yapılmakta mı? Son beş yıl içinde çocuğun çevrimiçi cinsel istismarına ilişkin kaç dava açıldı? Çevrimiçi cinsel istismar davalarının hızlı ve etkili şekilde sonuçlanabilmesi için yargı sisteminde özel birimler veya uzmanlaşmış kadrolar oluşturuldu mu?”

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI NE?

CHP’li Yanıkömeroğlu’nun Bakan Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği diğer soru önergesi ise bakanın Aralık 2024’te katıldığı “Weprotect Küresel Zirvesi”ne yönelik oldu. Bakan bu toplantıda; “çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldığı istismar ve güvenlik sorunlarına yönelik uluslararası düzeyde alınan kararlar çerçevesinde Türkiye’nin katkılarını” dile getirmiştiniz. CHP’li Yanıkömeroğlu ise soru önergesinde alınan kararların Türkiye’de nasıl şekilleneceği üzerine soru yöneltti. Yanıkömeroğlu; bakana; “Türkiye’de çocukların dijital ortamda istismarının önlenmesi ve dijital güvenliğin sağlanması için bakanlığınızca ne tür çalışmalar planlanlanıyor?”, “Türkiye'deki mevcut mevzuat, Weprotect Küresel Zirvesi'nde alınan kararlarla uyumlu mu?” ve “Ayrılacak bütçe ve finansman kaynakları neler?” sorularını yöneltti.

‘ÇÖZGEM’LERİN SAYISI YETERLİ Mİ?’

Yanıkömeroğlu, Türkiye’de madde kullanımının yaş ortalamasının düşmesiyle çocuk istismarı olaylarının sayılarındaki artışa ilişkin Bakan Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yanıkömeroğlu; gösteren Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM), Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) ve Çocuk Özel Gereksinim Değerlendirme Merkezlerine (ÇÖZGEM) yönelik Memişoğlu’na şu soruları yöneltti:

“ÇEMATEM’lerin sayısı ve toplam yatak kapasitesi ne kadar? ÇEMATEM’lerde tedavi gören çocuk ve ergen sayısı son 5 yılda yıllara göre nasıl değişti? ÇİM’lerde yürütülen çalışmalar sonucunda kaç çocuk adli makamlara yönlendirildi? Sadece 10 ilde bulunan ÇÖZGEM’lerin sayısı ihtiyacı karşılamaya yeterli mi?”