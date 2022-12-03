CHP'li Yavuz Demir ve DSP'li İsmail Aka saldırıya uğradı!
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir ve Kemer Belediyesi'nin DSP'li meclis üyesi İsmail Aka aynı gün içerisinde saldırıya uğradı.
Antalya'da CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Saat 19.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana giden Demir, aracını park edip indiği sırada maskeli 2 kişi tarafından darbedildi.
(Yavuz Demir)
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli şüpheli için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DSP'Lİ AKA'YA DA SİLAHLI SALDIRI
Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'ndeki evinin önünde bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan İsmail Aka, diz kapağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
(İsmail Aka)
Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Aka, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis, saldırı sonrası kaçan kişiyi yakalamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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