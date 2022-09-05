CHP'li Yıldırım Kaya: 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS şaibelidir

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:03

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, adaylara sorulan sorulardan bazılarının daha önce yapılan bazı deneme sınavlarında sorulanlarla aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine iptal edilen 31 Temmuz tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) ilişkin soruşturmanın akıbetini sordu.

"BİR AN ÖNCE, KİMLER BUNUN SORUMLUSU, AÇIĞA ÇIKARTIN"

Kaya, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kamuoyu aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapıyorum. Bu sınavın sorumluları kimlerdir? Hırsız kimdir? Sorunun çalındığını siz de tespit ettiniz. Devlet Denetleme Kurulu raporlarınızı kamuoyuyla ne zaman paylaşacaksınız? Topluma bunu unutturamayacaksınız. Biz, bu işin takipçisi olacağız. Bu sınavın sonuçları ve nedenlerinin kimler olduğu ortaya çıkmadan, 18 Eylül’de yapılacak olan KPSS şaibelidir. Bir an önce, kimler bunun sorumlusu, açığa çıkartın.

NE OLMUŞTU?

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselmişti.

ÖSYM, görüntüleri paylaşılan sorular hakkında jet bir açıklama yayımlamıştı: “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olsa da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Aynı günün akşamı da ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden almıştı.

DDK, inceleme kapsamında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine ‘sahtecilik’, ‘kamu aleyhine dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma açmış, Yediiklim Yayınları’nın işyerleri aranmıştı.

Yeni atanan başkan Ali Ersoy, 31 Temmuz’da düzenlenen KPSS oturumunun iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos’taki oturumların da ertelendiğini duyurmuştu.

KPSS'DE İLK SINAV 18 EYLÜL'DE

ÖSYM, soru sızdırıldığı iddiasıyla iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın yeni takvimini de geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yeni takvime göre, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül'de yapılacak.