CHP'li Yıldırım Kaya: Barınma sorunu olan gençler, beslenme sorunu olan gençler sesini size duyuramıyor çünkü Saray'ın duvarları çok kalın

01 Ekim 2022 Cumartesi, 18:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Erdoğan, “Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 850 bine çıkardık. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumunda kapasitemiz çok müsait. Müracaatlara cevap verme noktasında en ufak bir sıkıntımız yok. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarı çok önemli. Göreve geldiğimizde lisans öğrencileri için bu ücret aylık 45 liraydı. 45 liradan 850 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1700 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 2 bin 550 liraya yükselttik” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Erdoğan’ın bu açıklamalarına karşılık verdi. Kaya, “20 yıl önce aldığı bursla 1 buçuk çeyrek altın alan bir öğrenci, bugün 1 gram altın alamıyor. Yüksek lisans yapan bir öğrenci de 90 liraya 3 çeyrek altın alıyorken, şimdi 1 çeyrek altın dahi alamıyor. Başarı bu mu Sayın Erdoğan? Getirdiğin nokta bu mu? Sanırım sarayda yaşıyorsun, saraydaki saltanatından öğrencinin yaşadığı dramı görmüyorsun. Bir de şunu söyledi, ‘Hiç kimsenin yatak sorunu yok’. Barınma sorunu olan öğrenciler, beslenme sorunu olan öğrenciler sesini size duyuramıyor çünkü Saray'ın duvarları çok kalın” dedi.

Kaya, şunları söyledi:

“45 LİRAYA BİR BUÇUK ÇEYREK ALTIN ALABİLİYORDU, ŞİMDİ 850 LİRAYA 1 GRAM ALTIN ALAMIYOR”

Bugün TBMM’nin 27. Dönem, 6. yasama yılının açılışı gerçekleşti. Bu açılışta AKP Genel Başkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla son konuşmasını yaptı. AKP’nin 20 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiğini anlatmaya çalıştı. Erdoğan, 180-200 binden 800 bin yatak kapasitesine çıkardığını açıkladı. 4 milyon öğrencinin üniversiteye gittiği yerde 850 bin yatak kapasiteni 20 yılda bir başarı gibi anlattı. En ilginci de 20 yıl önde 45 lira burs verdiklerini, ’45 liracık’ diye tarif etti. Şimdi 850 lira verdiğini övünerek anlattı. 45 liraya bir buçuk çeyrek altın alabiliyordu o dönem öğrenci, şimdi 850 liraya 1 gram altın alamıyor. Yani çeyreğin yarısını dahi alamıyor.

“SARAYDAKİ SALTANATINDAN ÖĞRENCİNİN YAŞADIĞI DRAMI GÖRMÜYORSUN”