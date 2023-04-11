CHP'li Yıldırım Kaya, Cumhuriyet için yazdı: Deprem bölgesine acil eğitim planı gerek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 20:29

Güncelleme: 11.04.2023 - 20:29

“Deprem bölgesindeki çocukların tamamının eğitim öğretime erişiminin sağlanması için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Eğitim sorunlarına hızla müdahale edilmeli ve en kısa sürede çözülmelidir. Çünkü eğitim beklemez, zaman kaybının telafisi zordur. Hayat boyu mağduriyetler yaratır…”

Anayasanın 42. maddesinde “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” hükmü yer almakta; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda ise milli eğitimin temel ilkeleri sıralanmaktadır. Ancak bu hüküm ve ilkeler deprem bölgesinde rafa kaldırılmış; eğitimde fırsat eşitliği ve adalet kalmamıştır.

• Öncelikli olarak deprem bölgesindeki çocukların tamamının eğitim öğretime erişiminin sağlanması için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Eğitim sorunlarına hızla müdahale edilmeli ve en kısa sürede çözülmelidir. Çünkü eğitim beklemez, zaman kaybının telafisi zordur. Hayat boyu mağduriyetler yaratır…

• Üniversitelerden, demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan ve özel sektörden de destek alınmalıdır.

• Deprem bölgesinde kırsal kesimi de kapsayacak şekilde hızla konteyner okullar kurularak, eğitim ve öğretime başlanmalıdır.

• Depremzede vatandaşlarımızın bir bölümünün köylere yerleştiğini göz önüne alarak kırsal bölgelerde ve köylerde hızla konteyner okullar kurulmalı, yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. Taşımalı eğitimden vazgeçilmelidir.

• Ayrıca deprem bölgesindeki her okula bir PDR (Psikolojik danışmanlık ve rehberlik) öğretmeni atanmalıdır.

• Depremzede öğretmenlerden talep edenlere tayin hakkı verilmeli, bölgeye hızla öğretmen ataması yapılmalıdır.

• Gönüllü olarak deprem bölgesinde görev yapmak isteyen öğretmenler ve rehber öğretmenler de bu bölgelerde görevlendirilmelidir.

• Gönüllü olmaları durumunda, atanmayan öğretmenlerin ilk atamaları deprem bölgesine yapılmalıdır.

• Deprem bölgesinde görev yapmak için özendirici bir önlem olarak, mevcut öğretmen maaşlarının 1,5 katı ödeme yapılmalıdır.

• Deprem bölgesindeki görev yapan öğretmenler için sağlıklı yaşama koşulları oluşturulmalıdır.

• Deprem bölgesinde LGS’ye girecek olan öğrencilerin sınava hazırlanamadığı gerçeğinden hareketle bu dönem için “Ortaöğretim Başarı Puanı” esas alınarak istediği okullara yerleştirilmelidir. Ayrıca bu öğrencilere seneye de sınava girme hakkı tanınarak yatay geçiş hakkı verilmelidir.

• Deprem bölgesinde YKS’ye girip üniversitede bir bölüme yerleşen öğrencilerden, seneye de YKS’ye girmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere puan kesintisi yapılmamalıdır.

• Depremzede öğrencilerin LGS ve YKS’ye hazırlık yapmaları için dershane, internet, bilgisayar, tablet, teknik destek, çeşitli araç gereç vd. hizmetler çok acil verilmeli, tüm masraflar da devlet tarafından karşılanmalıdır.

• Deprem bölgesinde kalan ve başka illere giden tüm depremzede öğrencilerin eğitim öğretimlerine ilişkin ihtiyaç ve tüm hizmetler devlet tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.

• Deprem bölgesinde öncelikli eğitim sorunlarından biri de okul öncesi eğitim sorunudur. Basına da yansıdığı gibi okul öncesi çocuklar cemaat ve tarikatlar tarafından çadır ve çeşitli evlerde tutulmaktadır. Deprem bölgesindeki okul öncesi çocuklar için hızla bakım evleri, kreşler açılmalı; okul öncesi eğitime hızla geçilmelidir. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, deprem bölgesinde de okul öncesi çocukların eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Bu görev çeşitli dernek, vakıf, cemaat, tarikat vd. kurum ve kuruluşlara bırakılmamalıdır.