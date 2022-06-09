CHP'li Yıldırım Kaya'dan Birleşik Kamu-iş eyleminde polis müdahalesine tepki
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Birleşik Kamu-İş MYK üyesi Mücahit Dede ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ı hastanede ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, enflasyon rakamlarını protesto için TÜİK önündeki eyleme polisin sert müdahalesi sırasında yaralanan Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mücahit Dede ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ı hastanede ziyaret etti. Kaya, "Ankara Valisi’nin bu ayıptan Ankara’yı kurtarması gerekir. Polislerin bu yaptığı kabul edilemez. Bir emekçiye, bir emekçinin yaptığı değil, talimatı verenler utansın" dedi.
Özbay ve Dede'nin durumuna ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Kaya, şunları söyledi:
“TÜİK’in önünde Birleşik Kamu-İş’in yaptığı bir basın açıklamasına polisin müdahalesi sonucu Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay ciddi bir yara aldı. Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Dede şu anda 29 Mayıs Hastanesi’nde yatıyor. Birleşik Kamu-İş’in Genel Başkanı ve MYK üyeleri de şu anda gözaltındalar. Ankara Valisi’nin bu ayıptan Ankara’yı kurtarması gerekir. Polislerin bu yaptığı kabul edilemez. Bir emekçiye, bir emekçinin yaptığı değil, talimatı verenler utansın.”
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