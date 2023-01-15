CHP'li Yıldırım Kaya'dan EYT'lilere çağrı: Susmayın

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 17:31

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 17:31

CHP'li Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklamada, EYT konusundaki düzenlemenin hâlâ Meclis’e sunulmamasına tepki gösterdi.

Kaya, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 ay önce emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğini ilan etmek zorunda kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’nin yürüttüğü mücadele, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun çabaları, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açıklama yapmak zorunda bırakmıştı. 2022’nin son ayı, aralık ayında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüleceği, Saray’dan bir açıklama ile ilan edildi. Emeklilikte yaşa takılanların büyük bir bölümü, eşinin kolundaki bileziği çıkarttı, nişan yüzüğünü çıkarttı, arabasını sattı, kimileri de evini satarak borçlanma sürecini kapattılar. Ama gelin görün ki Adalet ve Kalkınma Partisi, parlamentoya bir türlü emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifini getirmiyor.

“5 DAKİKADA BU SORUN ÇÖZÜLEBİLİR. AMA SİZ SAMİMİ DEĞİLSİNİZ”

En son Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş, bir açıklama yaptı. Diyor ki ‘Muhalefet 20 milletvekili ile sayım istiyor, yoklama istiyor. Bundan dolayı yapamıyoruz’. Gerçekleri söyle Sayın Elitaş. Gerçekler bu değil. Getirin, torba yasaya her şeyi koyuyorsunuz, pazartesi günü görüşülecek olan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’ndaki değişiklikle ilgili kanun teklifini. Niye getirmiyorsunuz emeklilikte yaşa takılanı? ‘Getirsek bile’ diyor, ‘10 gün olmaz’. Hayır, 5 dakikada bu sorun çözülebilir. Ama siz samimi değilsiniz. Buradan emeklilikte yaşa takılanların örgütlü mücadelesine bir çağrı yapıyorum. Susmayın. Siz sustunuz, biz susmayacağız. Siz sustuğunuz için zannediyorlar ki sokaklar artık bu sesi, bu çığlığı haykırmıyor. Haykırın. Bunlar, siz haykırmazsanız hiçbir sorunu çözmeyecekler. Size sözümüz olsun emeklilikte yaşa takılanlar: Hem bir gün ile kaybettiğiniz kademelendirme konusunu da çözeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını ya çözecekler ya da bizim iktidarımızda biz çözeceğiz.”