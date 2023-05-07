CHP’li Yücel: Yobazlara inat, kadınlar kazanacak!

Yayınlanma: 07.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 07.05.2023 - 12:15

CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel, seçime günler kala alan ziyaretlerini sürdürüyor; her kesimden ve meslekten vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İzmir genelinde üretim yapan beş tekstil fabrikasını da ziyaret ederek kadın tekstil işçileriyle bir araya geldi. Çoğunluğu kadın olan tekstil işçilerinin sorunlarını dinleyen CHP’li Yücel, “Değişim kadınlardan başlayacak! Çünkü onlar çok kararlı, ilk turda bu işi bitireceğiz diyorlar. Biz de onlar için baharı getirecek, üretimlerine değer katarak birlikte üretip hakça bölüşecek bir düzeni kuracağız. Kadın emekçilerimiz de kazanacak. Sana Söz!” dedi. Bu seçimin kadınlar özelinde de bir ‘demokrasi’ mücadelesi olduğunu vurgulayan CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Deniz Yücel, kadının çalışmasının bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olduğunu vurgulayarak tüm kadınlara emeklerinin ve haklarının karşılığı için mücadele etmeleri, sandığa gitmeleri ve seçimi kadın haklarını kısıtlamaya kadar indiren yobazlara inat demokrasiden yana tercih yapmaları çağrısında bulundu.

"KENDİ MARKALARIMIZLA DÜNYA PAZARINA GİRECEĞİZ"

Katma değeri yüksek üretimin ve markalaşmanın kalkınmayı hızlandıracak hamleler olduğunu vurgulayan CHP’li Yücel, “Kadın işçilerimizin her türlü mücadelesinde onların yanındayız. Evde hem ana hem eş hem de kadın olmaktan kaynaklı zorlukların üstesinden gelerek çalışma hayatına büyük anlam ve değer katan kadın işçilerimizin hak ve taleplerini en iyi şekilde dile getirip yerine gelmesi için mücadelemizi veriyoruz. 21 yıldır iktidar olan AKP hükümetinin yandaş ve rant politikalarıyla üretimden uzaklaşan ülkemizde canla başla çalışarak ayakta kalan bu fabrikalarımızı büyütmek bizim görevimiz. Tekstil sektöründe nitelikli iş gücümüz olmasına rağmen, hak ettiğimiz payı alamıyoruz. Üreten bizim sanayicimiz, bizim emekçimiz ama kazanan yabancı markalar. Kendi markalarımızla daha çok rekabet edecek ve sektördeki payımızın artmasını sağlayacağız. Kadın istihdamının işgücüne katılımını artıracağımız gibi ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi doğrultusunda birlikte üretip hakça bölüşeceğiz. Sana Söz Türkiye, emek yeniden en yüce değer olacak!” diye konuştu. “Bu seçim sizlerin desteğiyle ilk turda bitecek, Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı olacak” diyen CHP’li Yücel, “Kadınların sorumluluğu seçimde de çok büyük. Ailesinin, çocuklarının geleceğini en çok onlar düşünür, onlar kaygılanır. Kaygılarınızın son bulacağına söz veriyoruz. İlk seçimlerin ardından 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde laik, demokratik, hakkın hukukun ve adaletin sağlandığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

KADINLAR VE ÇALIŞANLAR ‘NEFES’ ALACAK

İlk altı ayda kadınlara ve çalışanlara yönelik ‘nefes’ aldıracak çalışmalar hakkında da bilgiler veren CHP İzmir Milletvekili Adayı Deniz Yücel şunları paylaştı: “Uzun vadeli reformlarımız zaten var ancak ilk altı ayda kadınlar için de yapacaklarımız onlara nefes aldıracak. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Altı Ayda, Altı Kolaylık’ başlığı ile açıkladığı çalışmalar çalışan ya da ev kadını olan tüm kadınlarımızı ilgilendiriyor. Kadına şiddetle mücadele sadece kadınları değil tüm insanlığı ilgilendiriyor mesela! İstanbul Sözleşmesi’ni ilk bir hafta içerisinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Altı ay içinde kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay’da ayrı bir ceza dairesi kurulacak. Kadına şiddete indirimsiz hukuki yaptırımlar uygulanacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik de ilk altı ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde, her nerede olursa olsun, kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sayılacak. Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda Aile Destekleri Sigortası’nı yasalaştırarak çözeceğiz. Yeni Başlangıçlar Fonu kuracağız ve ihtiyaç duyan boşanmış kadınlara ev kurma desteği sağlayacağız. Ebeveynler için çocuk iznini yeniden düzenleyeceğiz, babalık izninin süresini uzatacağız. Kreşlerin ve sığınma evlerinin sayısını artıracağız. Rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısı ücretsiz olacak. İlk altı ayda çalışanlara yönelik de ‘nefes’ aldıracak çalışmalara imza atacağız. Asgari ücret enflasyona yenilmeyecek. Asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılacak. Kıdem tazminatı çalışma yılı şartı olmaksızın kullanılabilen bir hak olacak. Esnek çalışma modellerine son verecek, güvenceli istihdama öncelik vereceğiz. İşsizlik Sigortası Fonu’nu amacına uygun kullanacağız. Kapsam dışı bırakılan taşeron işçileri kadroya alacağız. 3600 Ek Gösterge ve EYT meselesini çözeceğiz. KHK ile ihraç edilip, hakkında beraat ve göreve iade kararı verilenleri görevine iade edeceğiz."