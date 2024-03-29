CHP’li Yücel’den sandık çağrısı: Oyunuza sahip çıkın

Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:16

Güncelleme: 29.03.2024 - 09:16

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin Türkiye’nin kaderini etkileyecek çok önemli sonuçları doğuracağına vurgu yaparak herkesi sandığa, oyuna sahip çıkmaya davet etti.

Yücel sandık çağrısı yaptığı açıklamasında, tüm Türkiye’de demokratik bir seçim atmosferinde herkesin iradesine sahip çıkması için sandığa gitmesi gerektiğini vurguladı. İzmir’de genç ve dinamik bir kadroyla güzel bir seçim çalışma sürecini geçirdiklerini belirten Yücel, “Başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Cemil Tugay ve 30 ilçedeki değerli adaylarımız Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini ve kendilerini çok iyi anlattılar. Bu Pazar kullanacağımız oylar çok kıymetli, çok önemli. Çünkü umudumuzu, bayram sevincimizi, dedelerin, ninelerin torunlarını kucaklayacakları zamanları bile çalan bu harami düzenden kurtulmanın ilk adımını atacağız. Karanlık düşünceleriyle içimizi karartan örümcek kafaların, tarikatların, onlara hizmet edenleri rahatsız edeceğiz” dedi.

“HEYECANLIYIZ, İNANCIMIZ TAM”

“Tüm Türkiye’ye CHP belediyeciliğiyle baharın coşkusunu, enerjisini, tazeliğini getireceğiz” diyerek sözlerini sürdüren CHP Parti Sözcüsü Yücel, “İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de Cemil Tugay ve diğer illerimizdeki adaylarımız projeleriyle, dürüstlükleriyle, bu zamana kadar yaptıkları başarılı hizmetlerle nefes aldırdı, bu Pazar günü bu nefesi çoğaltacak, tüm Türkiye’ye yayacağız. İzmir’in çiçek açan dağlarında, İstanbul’un yedi tepesinde, Ankara’nın bahar kokan bozkırında daha çok nefes alacağız. Umut insanı ayakta tutar, biz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin izinde, onun açtığı aydınlık yolda 100 yaşındaki Cumhuriyetimizi önce yerelde sonra da genelde Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği ve iktidarı ile taçlandıracağız. Bu manevi güç o kadar kuvvetli ki her seçimde bizim en önemli motivasyonumuz oluyor. Yine heyecanlıyız ve inancımız tam. Sizlerin oyları, desteği ile bu güzel baharın enerjisiyle birleştirecek ve başaracağız. İşimiz Türkiye, gücümüz belediye dedik, bu pazar günü tek işimiz var o da oy kullanmak, geleceğimize ve irademize sahip çıkmak” açıklamasını yaptı.