CHP’li Yücel’den yurttaşlara: İkinci turda kimler yarışacak biliyor musunuz?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:46

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:48

14 Mayıs seçimleri sonrası kesin olmayan sonuçlara göre CHP İzmir Milletvekili seçilen Av. Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi sandığa gitmeyen ve Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlere seslendi.

Sosyal medya hesaplarından “Güvenlik kaygısıyla Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye oy veren yurttaşlarımıza bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. İkinci turda kimler yarışacak biliyor musunuz?” başlıklı bir video yayınlan Deniz Yücel, seçimin ilk turundan değişimin çıktığına dikkat çekti.

İZMİR’DE 335 BİN SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

Ülke genelinde 8 milyondan fazla seçmen sandığa gitmediğini belirten Av. Yücel, “Sadece İzmir’de sandığa gitmeyen seçmen sayısı 335 bin. Seçim sonuçları değerlendirilirken bir ‘güvenlik politikaları’ meselesi konuşuluyor. Güvenlik korkusuyla Tayyip Erdoğan’a ve AKP’ye oy veren yurttaşlarımıza bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum” diyerek şunları söyledi:

“TARAFINA SEÇ OYUNU KULLAN”

“İkinci turda kimler yarışacak biliyor musunuz?

İkinci turda; İstanbul seçimlerinde 3-5 oy uğruna bebek katili Apo’nun mektubunu devletin televizyonlarında okutan Erdoğan ile Türkiye’de PKK’nin suikast düzenlediği tek lider olan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İkinci turda; şehit emniyet müdürümüz Gaffar Okkan’ın katillerini Meclis’e taşıyan Erdoğan ile hayatını faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına adayan Kemal Kılıçdaroğlu yaşayacak.

İkinci turda; Sinan Ateş cinayeti üzerine tek bir söz söyleyemeyen Erdoğan ile ‘Sinan Ateş’in kanı asla yerde kalmayacak’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.”