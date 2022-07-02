CHP'li Yunus Emre: Kılıçdaroğlu uyumu sağlayacak tek insan

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Türkiye'de 2023 yılında yapılacak seçimlere 1 yıldan az bir süre kaldı. CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre, seçimlere ve olası adaylara dair Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

"SORUNUN KAYNAĞI BU SİSTEM"

Emre, tek adam rejiminin ülkenin tüm alanlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Emre, “Yapılacak seçim Türkiye için büyük önem taşıyor. Sadece Cumhurbaşkanı seçmek değil mesele. Mesele, adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucube yönetimden çıkıp çıkmamak. Tek adam rejimi, Türkiye’nin ekonomik performansını, dış politikadaki durumunu, eğitim, sağlık tüm alanlardaki gelişmeleri olumsuz etkilemiştir. Türkiye tüm konu ve alanlarda küme düşen bir ülke durumuna geldi. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin ‘ucube sistem’den çıkıp çıkmaması bakımından önem taşıyor. 2018’den itibaren ülkede önemli sorunlar yaşındı. Sorunlarun kaynağı aslında bu sistem” dedi.

"MUHALEFET ÇOĞUNLUĞU YAKALADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına CHP Lİderi Kılıçdaroğlu’nun aday olarak çıkması gerektiğini belirten Emre gerekçelerini ise şöyle anlattı:

Kılıçdaroğlu’nun aday olması için birçok sebep var. Bugün muhalefetin ulaştığı durum değerlendirildiğinde muhalefet seçmenlerde çoğunluğu yakalamış durumda. Çoğunluğu yakalayabilmemizin sebebi Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu ittifak siyaseti. Bu nedenle bu ittifakı hem sürdürmek hem de pekiştirmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu bunu yönetebilecek bir lider. Muhalefet seçimleri kazanacak, ben bunu görüyorum. Seçimlerden sonra Türkiye’nin kaygan bir zemine girmemesi lazım. AKP’nin seçimlerden sonra birçok tuzakları olacak. Muhalefetin başarısını engellemeye çalışacaklar. Bundan dolayı uyum içinde ilerlememiz lazım. Kılıçdaroğlu bunu yapacak yegane insan.