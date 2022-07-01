Gelecek Partili Özdağ: Adayımızı seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacağız

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı, seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız" dedi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 13:52
Gelecek Partili Özdağ: Adayımızı seçim kararından 1 hafta sonra açıklayacağız
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özdağ, merak edilen 6'lı masanın adayını ne zaman açıklayacağı konusuyla ilgili konuştu. Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekonomik krizdir. Bunun nedeni de yönetememe krizidir. Gelecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız. 6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz."


Selçuk Özdağ 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı
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