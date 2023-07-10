CHP'li Zeynel Emre'den Gezi parkı tebliğnamesine tepki: Siyasi ve ideolojik

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi davasındaki 7 sanık hakkındaki hükmün onanması yönünde tebliğname sunmasına “Hukuki dayanakları sorunlu, siyasi nitelikli” tepkisini gösterdi.

CHP’li Emre; yaptığı açıklamada, AKP iktidarının geçmiş dönem ortaklarından FETÖ’nün savcıları tarafından başlatılan, onlardan devralıp aynı şekilde uydurma deliller ve dayanaksız yorumlarla sürdürülen Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, ilk derece mahkemeleri ile istinafta verilen skandal kararlara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinin de eklendiğini söyledi.

(Zeynel Emre)

Emre, “Mücella Yapıcı haricindeki tüm isimler için istenen cezaların onanmasının talep edildiği tebliğnamede, kanıtlara dayalı hukuki bir tartışma yapılmaksızın, verilen cezalara siyasi ve ideolojik kıyafet giydirilmek istenmiş. Sanıkların yıkıcı eylemlerde bulunduğuna ilişkin ortaya şüphe götürmez kanıtlar konulmamış. Tebliğnamede, demokratik sistemlerin ulusal devletler için bir sorun olabileceği yönünde tehlikeli bir değerlendirmeye de yer verilebilmiş” dedi.

‘YARGININ AKP’LİLEŞMESİ’Nİ YANSITIYOR’

Hukukun siyasi mülahazalara kurban edildiğini vurgulayan Emre, şunları kaydetti:

“Türkiye siyasi ve sosyal hayatı açısından tarihi önemde olan ve yüz binlerce insanın protesto hakkını kullandığı bir eylemi, sırf AKP iktidarı karşıtlığı nedeniyle birkaç kişi üzerinden en ağır cezalara çarptırmak ve buna Yargıtay düzeyinde savcılık görevi üstlenmiş kişilerin alet olması, Türkiye’de uzun süredir hâkim kılınmaya çalışılan ‘yargının AKP’lileşmesi’ni yansıtıyor. Savcıya, ‘Hukuk, demokratik hakkını kullanan vatandaşları ajan görmek, siyasi karar almak mıdır?’ sorusunu yöneltmek gerek.”