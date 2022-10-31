Zeynel Emre'den TOGG yorumu: Erdoğan oyuncu olsaydı Oscar alırdı
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, TOGG'un yerli ve milli olmadığını söyledi. Emre, "Şayet Erdoğan siyasetçi değil de oyuncu olsaydı tüm ekibiyle Oscar alırdı. Türkiye'yi dünyada en tanınmış sanatçı olabilirdi" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, önceki gün fabrika açılışı yapılan TOGG ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Emre, özetle şunları söyledi:
* Yerli ve milli mi? Üzgünüm değil. İlk yerli otomobil 1961'de Eskişehir'de üretilen Devrim otomobiliydi. 1966'da da Anadol üretildi. Onun seri üretimi de vardı. Filmlere konu oldu. Ama orada da üretimde kullanılan malzemeler yerli olmadığı için yerli otomobil sınıfına giremedi. TOGG'un CEO'su diyor ki "Bu otomobilin yüzde 51'i yerli.
* 2011'de Erdoğan dedi ki 'Biz yerli otomobil üreteceğiz.' Bunu bakanlar ve kendisi dahil 7 kere tarih verdi. Şu ana kadar bunların hiçbiri tutmadı. Şayet Erdoğan siyasetçi değil de oyuncu olsaydı tüm ekibiyle Oscar alırdı. Türkiye'yi dünyada en tanınmış sanatçı olabilirdi.
* TOGG'un elektrikli motoru Alman Bosh, bataryası Çinli, şasisi İngiliz. Biz bu haliyle montajını yapmış oluyoruz.
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