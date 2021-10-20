CHP'li Beko: "200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor"
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bine yakın emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşa maaş bağlanması için sadece 10-15 milyar lira gerektiğini söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 200 bine yakın emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşa maaş bağlanması için sadece 10-15 milyar lira gerektiğini söyledi.
Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, mağduriyet yaşayan EYT'lilerin sesini duymadığını savundu.
Türkiye'deki birçok eserde bu emekçilerin alın terinin olduğunu dile getiren Beko, Meclis'te bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşen ve taleplerini ileten EYT'lilerin hiçbir sorununun çözülemediğini söyledi. Partisinin iktidarında ilk bir yıl içerisinde 5 milyona yakın EYT'linin sorununu çözeceklerini belirten Beko, tüm milletvekillerine bu konunun çözümü için çağrıda bulundu.
Kani Beko, "Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi EYT'lilere bir yılda 750 milyar lira değil, 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor. Sayıştay raporlarına göre, sarayın bir günlük harcaması 8 milyon, bir yıllık harcaması 2,8 milyar lirayken, bu parayla yüzlerce EYT'liye emeklilik maaşı verilebilir." diye konuştu.
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