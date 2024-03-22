CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

Büyükerşen’in aday olmayacağı ilk ilan edildiğinde şehirde bir şaşkınlık yaşandığını söyleyen partililer, “Ama Ayşe Başkan sahaya hızlı bir giriş yaptı. Gittiği yerlerde olumlu tepkiler alıyor. Yılmaz Başkan’ın yanında yıllardır çalıştığı biliniyor. İnsanlar onu tanıyor. Kadın bir aday olması nedeniyle de olumlu karşılıklar alıyor” ifadelerini kullandı.



‘SAHADA DURUM İYİ’



Bazı anketlerde gözüken olumsuz sonuçlara ilişkin konuşan CHP’liler, “Anketleri görüp tedirgin olanlar oluyor. Bize de arayıp soruyorlar, ‘Bıçak sırtı mı, kaybediyor musunuz?’ diye. Ama öyle bir durum yok. Olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Sahada durum öyle değil. Biz Eskişehir seçmenine güveniyoruz. Onlar da şehrine ve CHP’ye sahip çıkıyor” dedi. Eskişehir’e seçim çalışmaları için gelen bakanlara ilişkin de konuşan partililer, “Bakanlar geliyor, şehri kötülüyorlar. Yılmaz Başkan’ın son 10 yılda hiçbir şey yapmadığını, seçilmezlerse şehrin hizmet almayacağını söylüyorlar. Bu da insanları kızdırıyor” değerlendirmesini yaptı.



‘SANDIĞA GİDİLMELİ’



Ülkedeki ekonomik durumun da seçimi etkilediğini söyleyen isimler, “Emekliler sıkıntılı, esnaf endişeli, sanayici seçim sonrası doların ne olacağını soruyor. Öğrenciler, gençler bir kahve içmeye gittiğinde 100 liradan aşağı bir şey alamıyor. Bunları görenler Eskişehir’de iktidara sarı kart göstermeye hazırlanıyor. Eskişehir, Türkiye için örnek bir şehir. İnsanlar bu huzur, güven ortamını kaybetmek istemiyor ve ‘Çok çalışın, bunu koruyun’ diyorlar. Her caddemiz çok canlı ve kimse bu ortamı kaybetmek istemiyor. Bunun için sandığa gitmek de çok önemli. Genel seçimden kalan kırgınlıkları, umutsuzlukları kırıyoruz. Çok çalışıyoruz” vurgusunu yaptı. CHP’liler ayrıca Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanları Ahmet Ataç ve Kazım Kurt’un da yeniden kazanacağını söyledi.

