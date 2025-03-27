CHP’liler Erdoğan’ın tehdidine sert tepki gösterdi: 'O kadar mı korkuyorsun bizden?'

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alan sözleriyle ilgili “Koltuğunu kaybetme korkusuyla sivil darbe yapan Erdoğan, ne yapacağını şaşırdı. Tehditleri vız gelir tırıs gider. İçi boş tehditlerine, kuru gürültüsüne pabuç bırakacak bir tane CHP’li de yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Şehzadepaşa Camii üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Erdoğan “Kabristanları yıkmak nasıl iştir, bunu hangi akılla yapıyorsunuz. Ey Özgür Özel, senin de bir gün kabrini birileri gelip ya kazar ya yıkar” dedi. CHP’den Erdoğan’ın bu sözlerine sert tepkiler geldi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut “Koltuğunu kaybetme korkusuyla sivil darbe yapan, siyasi ve ekonomik kriz çıkaran, iktidarına muhalif olan herkesi yargı sopasıyla sindirmeye çalışan Erdoğan, ne yapacağını şaşırmış durumda. Kullandığı dil demokrasi dili değil, şiddet dili. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakışmayan bir dil. Erdoğan’ın, Genel Başkanımıza yönelik tehditleri vız gelir tırıs gider. İçi boş tehditlerine, kuru gürültüsüne pabuç bırakacak bir tane CHP’li de yok” dedi.

Bulut “Ne kadar tehdit ederse etsin, ne kadar feveran ederse etsin, bu ülkeye gerçek demokrasiyi, adaleti getirene kadar mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Hayırdır Erdoğan, öldürtecek misin? O kadar mı korkuyorsun bizden?” tepkisini gösterdi.