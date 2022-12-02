CHP'liler 'kaymakam parti mitingine çağırıyor' dedi, AKP'liler 'ne var bunda?' yanıtı verdi

02 Aralık 2022 Cuma, 16:30

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, dün Türkiye ile Avrupa Komisyonu Arasında Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi’yle ilgili partisinin görüşlerini dile getirmek için TBMM Genel Kurulu’nda kürsüye çıktı.

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık’ta İstanbul’da duyuracağı vizyon belgesini gölgelemek için hemen harekete geçtiğini belirten Tanal, Erdoğan’ın aynı gün Şanlıurfa'da "toplu açılış" adı altında seçim mitingi düzenleyeceğini, miting alanının kalabalık olması için devletin tüm imkânlarının kullanıldığını belirtti.

Şanlıurfa genelinde muhtarların arandığını, muhtarlara mesaj gönderildiğini aktaran Tanal, özellikle kırsal mahallelerden, yani köylerden vatandaşların mitinge gelmesi için muhtarlara baskı yapıldığını, her köye yönelik bir araç tahsis edildiğini söyledi.

Miting alanında katılımın yoğun olması için kaymakamlar tarafından muhtarlara mesaj gönderildiğini ileri süren Tanal, söz konusu mesajın içeriğini şöyle aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Aralık Cumartesi günü saat 13:00’da İlimiz Abide Meydanında yapacağı buluşmaya tüm halkımız davetli olduğunu Muhtarlarımız tarafından vatandaşlarımıza cuma günü 2 defa, cumartesi sabah 1 defa olmak üzere 3 defa anons edilerek gerekli duyuruların yapılması rica ederim.”

AKP’Lİ VEKİL: NE VAR BUNDA?

Tanal mesajı okurken, AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’ın “Ne var bunda?” dediği duyuldu.

Tanal ise “Bu mesajı atan Ak Partili il başkanı değil, ilçe başkanı değil, Ak partili üye değil; bu mesajı atan devletin kaymakamı değerli arkadaşlar. Bir de ‘Ne var bunda?’ diyorsunuz!” sözleriyle AKP’li Uçar’a tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgül Özel ile CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da “Yazıklar olsun” diyerek tepkilerini ortaya koydu.

MESAJI JANDARMA ULAŞTIRIYOR

CHP’li vekil Mahmut Tanal, konuşmasına devam ederek, “Devletin kaymakamı, bir siyasi partinin mitinginin davetini bu şekilde yapamaz” dedi.

Kaymakamlığın söz konusu miting mesajını jandarma aracılığıyla muhtarlara ulaştırdığını belirten Tanal, “Kaymakam doğrudan muhtarlara kendisi iletmiyor, nasıl yapıyor biliyor musunuz bunu? Kaymakamlık bu mesajı Jandarmaya atıyor, Jandarma da bu mesajı olduğu gibi muhtarlara ulaştırıyor. Jandarmayı, güvenlik güçlerimizi kullanarak dolaylı bir mesaj vermeye hakkı yoktur. Bu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 7'nci maddesine aykırıdır. Siyasi faaliyette bulunmak yasaktır; bir siyasi partinin lehine, diğerinin aleyhine bu şekilde mesaj atan devlet memurları -eski ağır ceza mahkemesi başkanımız şu anda aramızda, İYİ Parti Antalya Milletvekili, çok iyi bilir ki- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 124 ve 125'inci maddesi uyarınca meslekten atılma nedenidir, devlet memurluğundan atılma nedenidir. Buradan tüm kamu görevlilerine sesleniyoruz: Lütfen, siyasi partinin adamı değil, devlet adamı gibi hareket edin” ifadelerini kullandı.

“PARTİ DEVLETİ DEYİNCE KIZIYORSUNUZ”

CHP ve İYİ Parti sıralarından alkışlan yükselirken CHP’li Tanal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan hepsine sesleniyoruz. Korkutmayla, baskı altına almayla mitinge vatandaşımızı çağırmayın. Mitinge kim çağırabilir? Ak Parti’nin il başkanları çağırsın, Ak Parti’nin ilçe başkanları çağırsın. Kendileri sokağa çıkamıyorlar, kimi çıkarıyorlar kardeşim? Kaymakamları, valileri sokağa çıkarıyorsunuz. Kaymakamların ve diğer kamu görevlilerinin görevi, partinin mitingine adam toplamak değil; insanları mitinge toplamak Ak Partililerin görevi, kaymakam ile valinin görevi mi? ‘Parti devleti’ deyince hepiniz kızıyorsunuz.”

VALİLİĞİN YASAĞI AKP MİTİNGİ İÇİN DELİNDİ!

Şanlıurfa Valiliği’nin 21 Kasım’dan 5 Aralık’a kadar, 15 gün süreyle kentte miting, basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladığını hatırlatan Tanal, AKP’nin 3 Aralık’ta Şanlıurfa’da miting yapmasının, kayırmacılık, kişiye özgü karar, parti devleti anlayışı örneği olduğunu kaydetti. Yasaklara karşı olduklarını, miting yapmanın demokratik bir hak olduğunu dile getiren Tanal, itiraz ettikleri noktanın kişiye göre karar alınması, keyfilik olduğunun altını çizdi.

"VATANDAŞA HİZMET EDİN"

“Türkiye, 1’den büyüktür kardeşim; hani diyorsunuz ya, orada aynı örnek” diyen Tanal, konuşma süresinin aşıldığı yönünde kendisine sataşan AKP’li vekillere “Ya, saate bakma, saate bakma; vatandaşa hizmet edin!” şeklinde tepki gösterdi.