Canlı yayında açıkladı... Selçuk Özdağ'dan Peker'le ilgili dikkat çeken iddia: 'AKP adına miting yapayım' dedi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katıldığı canlı yayında, organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'le bir iddiayı gündeme getirdi.
Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker'le ilgili Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'dan dikkat çekici bir iddia geldi.
Halk TV ekranlarında yayınlanan gazeteci İnan Demirel'in sunduğu 'Asıl Mesele' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 7 Haziran-1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki yaşanan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Özdağ, "Ahmet Davutoğlu başbakanken ve seçimlere gidilirken Sedat Peker, AKP adına miting yapayım dedi ve Davutoğlu bunu reddetti" dedi. Özdağ açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Bunu bir genel başkan yardımcısı teklif etti. Biz ancak meşru ve legal yollarla seçime gireriz dedik."
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