CHP’liler sokak emekçileriyle buluştu, İlayda’nın sözleri yürekleri burktu: Zor şartlarda yaşıyoruz

18 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu ve partinin il yöneticileri ile birlikte Konak’ta sokak esnafıyla bir araya geldi.

BU DÜZEN GİDECEK

Seyyar satıcı ve geri dönüşüm emekçileri ile kucaklaşan Veli Ağbaba, “Türkiye’de hayat pahalılığı var mı, enflasyon var mı, gelip sokak esnafına sorsunlar. Türkiye’de 6 milyona yakın insanımız sokaktan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bunlar varlar ama aslında yoklar. Kâğıt toplayıcılarımızla ilgili de bir çalışma yapılacak, kayıt altına alınacak. Bu memleket beşli çeteyi, kan emenleri idare ettiği kadar bu arkadaşlarımıza bakabilseydi, böyle bir sorun olmazdı. Biz çetelerin değil fakirin fukaranın iktidarı olacağız. İlk seçimde bu düzen gidecek” dedi.

‘DEĞİŞİM ŞART’

Babasının çiftçi olduğunu ve üniversite okumak için İzmir’e geldiğini belirterek sorunlarını CHP’li Ağbaba ile paylaşan genç bir öğrencinin sözleri ise yürekleri burktu. İlayda Yertürk, “Boşa okuyor gibi bir şey oluyoruz. Bu ülkeye bir değişim gelmesi lazım. Ülkem için çok üzülüyorum. Bu ülkeden doktorlar gidiyor, “Giderlerse gitsinler” diyorlar. Kitap alamıyoruz, üzerimize kıyafet alamıyoruz, arkadaşlarımızla çıkıp bir yerleri gezemiyoruz. Biz genciz ve çok zor şartlar altında yaşıyoruz” sözleriyle gençlerin taleplerini aktardı.