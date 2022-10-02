CHP'lilerden Tunç Soyer'e destek
CHP'li isimler, İçişleri Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı soruşturma izni vermesine tepki göstererek Soyer'e destek mesajı verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimi hakkında, üç ayrı dosya için soruşturma izni verilmesine CHP yönetiminden tepkiler geldi.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Atatürk’ün sözlerini okuduğu ve tarihi gerçekleri ifade ettiği için hakkında üç soruşturma için izin istenmiş! Üç az olabilir, 300 soruşturma açın; ne sizden korkarız ne de gerçekleri söylemekten vazgeçeriz
.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer için soruşturma izni verildi. Soruşturmanın sonucunda vatan sevgisinden başka bir şey çıkmaz. Öte yandan size siyasi faturası büyük olur!
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Akla hayale gelmeyen suçlara skandallara sessiz kalanlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e jet hızıyla soruşturma başlattılar. Bizim kimseden korkumuz yok, tehditler bizi yıldıramaz. Tunç Soyer’in yanındayız.
- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Uyuşturucu kaçakçıları, teröristler, mafya sokaklarımızda gezerken İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e düşüncesini açıkladığı için soruşturma izni veriyor. Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Meydanlardan korkanlar, sandıkta yenilecek.
- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Erdoğan’ın, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlı belediye başkanımız Tunç Soyer hakkında günlerce konuşmasının ardından, acaba ne gelecek diye bekliyordum. O kadar bir şey bulamamışlar ki 1987’ye kadar gitmek zorunda kalmışlar. Bugün, Soylu’nun kirli oyunları FETÖ’cü savcıları, polisleri dahi aşmış durumda. Doğru duvar yıkılmaz. Başkanlarımızın yanındayız.
Video Haberler
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Dehşete düşüren ses kaydı...
- Alkollü içkiye zam geldi
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- 'Kumpaslar çöktü...'
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in yeni adresi belli oldu!
- 'Sağlık sorunları' demişti, tefecilik çıktı
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'