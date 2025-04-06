CHP’nin 21. olağanüstü kurultayı başladı: 'Daha güçlü CHP mesajını vereceğiz'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:06

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultay’ı Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen kongrede bulunan CHP’li kurmaylar belediye başkanları, kurultaya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet’e aktardı.

''HALK İKTİDARDAN MEMNUN DEĞİL''

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

Kurultayımız Türkiye’ye hayırlı olsun. Bütünleştirici ve birleştirici bir kurultay olacak inşallah. Elbette son günlerde yaşanan olaylarla ilgili ciddi mesajlar verilecek. Umarım hak yerini bulur, haksız içeriye alınan arkadaşlarımız tahliye olur, memleket de sakinliğe kavuşur. Bu kadar insanın meydanlarda toplanmasının sebebi şu; İktidar, Türkiye’yi yönetme noktasında artık insanları tatmin etmeyecek işler yapıyor. Hukuken ve ekonomik açıdan bu insanlar, yurttaşların memnun olmadığı uygulamalarla yönetiyor ülkeyi. Çok mutsuz, yönetimden memnun olmayan bir halk var. İktidarın, ‘biz nerede yanlış yaptık’ diye düşünmesi gerekiyor.

''BİRLEŞECEK VE BÜTÜNLEŞECEĞİZ''

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın:

CHP, bir olağanüstü kurultay yapmak zorunda kaldı. Olağan kurultayımıza az bir zaman kalmışken bunun yapılmasının nedeni, Türkiye’de 22 yıllık tek parti devletinin olağan dışı koşulları dayatmasıdır. CHP’nin kurumsal kimliğine, belediyelerine, belediye başkanlarına, cumhurbaşkanı adayına sistemli saldırılar ve bu saldırıları defetmeye yönelik CHP’nin bütünlüklü tutumu, bizi bugüne getirdi. Biz buradan birleşerek, bütünleşerek daha güçlü bir CHP yanıtını dosta düşmana göstereceğiz.

''KURULTAYDAN DAYANIŞMA ÇIKACAK''

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka:

Bugünkü kurultaydan bir dayanışma, güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi ve milletin iradesi çıkacak. Erken seçim talebimizin daha yüksek bir sesle dillendirileceği ve bunun halkın desteğini alacağımız imza kampanyasıyla da ete kemiğe büründürüleceği bir dönemin başlangıcındayız. Bundan sonra sahada olmaya, mitingler yapmaya ve her daim bu ceberrut iktidarı sandıkta yenmek için halkın desteğiyle hareket edeceğimiz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.