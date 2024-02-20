CHP’nin 75 sayfalık seçim beyannamesinde neler yer alıyor? CHP lideri Özel: ‘Seçim çıkışın ilk adımı’

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:03

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:03

Geride kalan hafta sonunda yerel seçimler için şarkısını, adaylarını ve sloganını tanıtan CHP, seçim beyannamesini de kamuoyu ile paylaştı. “Şehircilik ve Yerel Yönetim Yaklaşımı”, “Halkçı Belediyecilik” ve “Yaşanabilir Şehirler” başlıklarıyla hazırlanan 75 sayfalık beyannamede ağırlıklı olarak deprem ve doğal afetlere karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Beyannamenin ön sözünde Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, “İktidar böyle bir deprem hiç olmamış, yeni depremler hiç olmayacakmış gibi davranıyor. Hâlâ para ve kar hırsıyla kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmenin peşinde. Yeşil alanları, tarım arazilerini, ormanları, su yataklarını hatta kentlerimizdeki toplanma alanlarını imara açmanın, parasına para katmanın, yandaşını daha da zengin etmenin derdinde” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin iktidarın baskıcı tavrına, ekonomiye çözümsüzlüğüne karşı bir çıkış yoluna ihtiyaçları olduğunu söyleyen Özel, “Bu çıkış yolunu inşa etmek, bu şartları hafifletmek için 31 Mart seçimleri önemli bir fırsat. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin kazanacağı her belediye bu çıkış yolunun güçlü bir ilk adımı olacak” dedi.

CHP’nin çözüm önerileri

Beyannamede afetlerden trafik sorununa, sokak hayvanlarından kadına şiddetle mücadeleye kadar pek çok konuda şu vaatlere yer verildi:

. Ülkemizin deprem kuşakları üzerinde olduğu bilinciyle birinci önceliğimiz deprem başta olmak üzere sel, heyelan, fırtına, yangın gibi doğal afetlere karşı güvenli kentler oluşturmaktır. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla mevcut yapı stokunu güvenli hale getireceğiz.

. Dayanıksız yapıları bilimsel raporlar doğrultusunda güçlendireceğiz, kentsel dönüşüm planına alacağız. İnşaat sürecini hızlandıracak, hak sahiplerinin geçici konutlarında mağduriyet yaşamamaları için kira yardımı fonları oluşturacağız. Konut kooperatiflerini canlandıracağız. Kiralık sosyal konut uygulamaları başlatacağız.

. Belediye sınırları içinde çevresel sonuçlar doğuracak bir yatırımın ÇED süreçlerinde Bakanlık raporlamalarıyla birlikte, mutlaka belediye meclisleri ve büyükşehir belediye meclislerinin ortak onay şartını arayacağız. Bu konudaki yasal düzenleme için mücadele vereceğiz.

. Kentsel dönüşüm süreçlerinde yapı hasar tespiti, alternatif finansman ve üretici müteahhitlere ana yüklenicilik yapacak “konut ofisleri” kuracağız. Konut ofisleri bünyesinde veri bankası kuracak, belediye yetki alanındaki tüm konut stokunu, yapım yılı, kat sayısı, bağımsız birim sayısı gibi detayları içerecek şekilde dijital konut envanterleri hazırlayacağız.

. Afet sonrası kurtarma ekiplerinin ve yardımların ulaştırılması ile tahliye amaçlı kullanılacak deniz limanları, havalimanları ve marinaların güçlendirilmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yapacağız

. Afet sonrası için gıda ve su depoları hazırlayacağız, vatandaşlarımızın afet sonrası nerelerden gıda temin edeceğine dair bilgilendirme yapacağız.

. Kentte AVM, okul ve iş trafiğinin yoğunlaştığı gün ve saatler için kamu kurumlarıyla eşgüdümlü planlama yaparak alternatif yol güzergahlarının geliştirilmesi, farklı çalışma saatlerinin düzenlenmesi için çalışacağız.

. Sokak hayvanları konusunda merkezi yönetim ile iş birliği içinde programlar gerçekleştirecek, hayvan bakımevi kurma zorunluluğunu uygulayacak, hayvan refahını gözeterek hayvan edinenlerin süreçlerini takip edecek, sokağa hayvan terk edilmesinin

ve sokak hayvanı nüfusunun artmasının önüne geçeceğiz.

. Şiddet mağdurlarına 7/24 destek sağlamak amacıyla açtığımız “Kadın Destek Hattı”, şiddet görmüş veya risk altındaki kadınlara güvenli barınma imkânı sunduğumuz “Kadın Dayanışma Evleri”, aile içi ilişkileri güçlendirmek ve krizlere müdahale etmek amacıyla hizmete açtığımız “Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri”ni tüm yurtta hayata geçireceğiz.