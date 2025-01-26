CHP'nin 81 İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a destek mesajı

Yayınlanma: 26.01.2025 - 13:42

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:52

Cumhuriyet Halk Partisi 81 İl Gençlik Kolları Başkanı, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Gözaltına alındıktan sonra yurtdışına çıkış yasağı getirilen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile dayanışma mesajı verilen toplantıda şu ifadeler kullanıldı:

''Genel Başkanımız Cem Aydın'a uygulanan hukuksuz ve fiili gözaltının amacını biliyoruz. 22 yıllık çürümüş iktidar, baskı ve zorbalık ile ülkeyi yönetmekte kararlı görünüyor. Bizler bu resti görüyoruz. Bilsinler ki bizler de mücadelede kararlıyız. Bu iktidar, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Gençlerin gelecek hayallerini çalacak kadar arsız ve ülkemize yaşattıkları türlü fgelaketlerinin sorumluluklarını almayacak kadar basiretsiz bir iktidar var. 'Mülakatları kaldıracağız' sözü verdiler, tutumadılar. 2024'ü emekli yılı ilan ettiler emeklilerin canına okudurlar. Gençlerin en temel eğitim haklarını barınma krizi yüzünden ellerinden aldılar. Gençlerimiz iş bulamaz hale geldi, evlere kapandı. Yerlerine göçmen işçi ithal ettiler. AKP iktidarı milyonlarca genci umutsuzluğa sürükledi. Umutsuzluk sarmalından çıkmak için partimiz bir yürüyüş başlatmıştır. Bilinmelidir ki Gençlik kollarımız sahada var gücüyle çalışmaktadır. Bizler il başkanları olarak 81 ilimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ın öncülüğünde sahada olmaya devam edeceğiz.

''GENÇLER HALKLA DAHA ÇOK BULUŞACAK''

Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın'ı 3 gün imzaya çağırarak yıldırmak, bizleri sindirmek istiyorlar. Aslında istiyorlar ki gençler konuşmasın, gençler siyaset yapmasın iktidarın bu arzusu hayalden ibarettir. Hatırlatıyoruz darbe uygulamalarıyla sindirmeye çalıştığınız gençler halkla daha çok buluşacaktır.

''ERKEN SEÇİMİ GENÇLER GETİRECEK''

Erken seçimi gençler getirecektir. Bizlere yaşatılan baskıları zor dönemlerin onur nişanesi olarak gururla taşıyacağız. Türkiye'mize hukuk demokrasi ve özgürlük geldiğinde bu utanç günlerinin failleri ne durumda olacağını görmek için yakın tarihte kumpas davalarının faillerinin ne durumda olduğundan ibret alınmalıdır.''