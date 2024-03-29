CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:44

Güncelleme: 29.03.2024 - 19:44

Balıkesir’deki seçim yarışında, AKP adayının kaybetme olasılığının artması, insan aklını zorlayan entrikaları gündeme getirdi.

Sahte gazeteler basıp, iftiralarla dolu yayınlar yapılıp Balıkesir halkına dağıtılması, işadamlarının toplantılarda tehdit edilmesinden sonra yeni aşamaya geldi. Gerçek CHP adayı Ahmet Akın’ın adını ve soyadını taşıyan sahte aday, şimdi de sahte mesajlarla Balıkesirlilerin aklını karıştırmaya çalışıyor.

CHP adayı gerçek Ahmet Akın, duruma tepki göstererek, şu açıklamayı yaptı:

“Balıkesir ailem, Seçimi kaybedeceğini anlayanlar, çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. İş insanlarını tehdit ediyorlar. Yalan ve iftiralarla dolu gazeteleri belediyenin imkanlarıyla her yerde dağıtıyorlar. Yetmedi, daha önce hiç ortada gözükmeyen sahte ama benimle aynı ismi taşıyan bağımsız aday Ahmet Akın’a, benim cümlelerimle mesaj attırıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Pazar akşamı Balıkesir’de yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın olarak karşınızdayım. Kuvayi Milliye’nin başkentinde, yiğit ve mert Balıkesirli hemşerilerim beni çok iyi tanır.

İstiklal Madalyası sahibi, ismini taşımaktan onur duyduğum dedemden aldığım Ahmet Akın ismini, 31 Mart’tan itibaren hilecilere, entrikacılara da öğreteceğiz. Sevgili Balıkesirli ailem, sizin aklınızla alay eden, Balıkesir’i Türkiye’ye rezil eden bu siyasi ahlaksızlığa pazar günü sandıkta en doğru yanıtı vereceğinizden eminim. Evet mührünü, CHP logosunun altındaki öz evladınız Ahmet Akın’ın altındaki yuvarlağa basarak yeni bir dönemi başlatalım.”