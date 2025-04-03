CHP'nin boykot listesi güncellendi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 15:29

Güncelleme: 03.04.2025 - 15:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, tüketici gücünü kullanarak boykot başlattıklarını duyurmuştu. Saraçhane mitinglerini görmezden gelen medya kuruluşları ve bağlantılı şirketlerin öncelikli olacağını belirten Özel, boykot listesini ilan etmişti.

CHP, listeyi ilk olarak "boykotyap.com" adresi üzerinden yayımladı ancak site kısa süre içinde erişime kapatıldı. Ardından "boykotyap.net" adıyla yeni bir platform oluşturuldu, ancak bu site de yalnızca beş gün aktif kaldı. Son olarak, "boykotyap.org" adresi üzerinden liste yeniden erişime açıldı ve güncellendi.

CHP’nin boykot listesine son olarak, Anadolu Ajansı (AA) ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren DBL Entertainment’ın da dahil edildi.

CHP'nin güncel listesi şöyle: