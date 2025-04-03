Yayınlanma: 03.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 03.04.2025 - 12:24

CHP Lideri Özgür Özel, İBB'ye düzenlenen operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye yönelik kayyum atanması olasılığına karşı olağanüstü kurultay kararı aldıklarını duyurdu. Peki, CHP olağanüstü kurultayı ne zaman? CHP olağanüstü kurultayı nerede yapılacak? Olağanüstü kurultay nedir? Adaylar kim?

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk'ün kurduğu partiye kayyım atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tüzüğümüzün 48'nci maddesinin altıncı fikresi gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz." dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultay, bir siyasi parti veya organizasyonun, belirli aralıklarla yapılan olağan kongrelerin dışında, özel bir durum veya önemli bir değişiklik gereksinimi ortaya çıktığında düzenlediği özel toplantıdır. Bu tür kurultaylar, genellikle acil bir kriz durumu, lider değişikliği ya da organizasyonun geleceğini etkileyebilecek önemli kararların alınması gerektiğinde yapılır. Olağanüstü kurultaylar, hızla alınması gereken stratejik kararların üyeler veya delegeler arasında tartışılıp karara bağlanması için toplandığı, organizasyonun yönetiminde köklü değişiklikler yapılabileceği bir ortam yaratır. Bu toplantılarda, genellikle mevcut durumun hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve gelecekteki yönelimlere dair kararlar alınması amaçlanır.

ADAYLAR KİM?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 6 Nisan’da yapacağı olağanüstü kurultay sürecinde partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, kurultayda parti genel başkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna, "Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması" dedi.

"Ben hiçbir zaman çıkıp 'genel başkan adayıyım' demedim"

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay ve adaylık hakkında şunları söyledi:

"Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman 'Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim' diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur."