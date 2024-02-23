CHP'nin Çankaya Belediye başkan adayı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet'e konuştu: Güveni boşa çıkarmayacağım

Yayınlanma: 23.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 23.02.2024 - 03:25

CHP’nin 1993 doğumlu Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, adaylık sürecindeki tartışmalar ve Çankaya’daki projelerine ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Adaylığının ardından genç olması ve CHP lideri Özel’e yakınlığıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Güner, “Çankaya’da adaylaşmak çok büyük bir gurur. Bunun simgesel anlamda şöyle bir önemi var: Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere CHP de Cumhuriyetin kalesi olan bir kenti emanet ediyor. Adaylık süreci de hem genel başkanımızın ‘Biz gençlere artık bugün görev vereceğiz’ anlayışıyla oldu. Gençler artık kendine yer bulmak, görev almak istiyor. Sadece ben değil, İstanbul’da 35 yaş altı iki genç arkadaşımız, İzmir’de üç arkadaşımız, Bodrum’da benden daha genç bir arkadaşımız aday oldu. Kentleri gençler yönetecek” dedi.

“Çankaya çok önemli bir kent ve güveneceğiniz bir insana emanet etmek istersiniz” diyen Güner, “Bu anlamda sayın genel başkanın bana güveni benim için bir onur. Ama sadece genel başkanımız değil, il örgütümüz, Ankara milletvekillerimiz, parti meclisimiz, gençlik örgütümüz de bana güvendi. Hem parti örgütünün hem genel başkanımızın hem de kıymetli seçmenimizin güvenini boşa çıkarmayacağım” ifadelerini kullandı.

‘SOKAKTA GÖRECEKLER’

Çankaya’yı Türkiye’ye örnek bir yer yapmayı istediklerini söyleyen Güner, proje ve hedeflerini şöyle anlattı:

“Sadece bina yaparak değil, o binalarda kültür-sanat etkinlikleri yaparak, onları sokağa da taşıyarak bir vizyon belediyeciliği ortaya koyarak Çankaya’nın tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz. Çankaya’nın yıldızını parlatacağız. En önemli vaadimiz bir belediye binasını yönetmekten ziyade, kenti kentin paydaşlarıyla yönetmek. Çankaya gençliğiyle de parlayacak. Bizim temel yaklaşımımız kenti sokaklarda dolaşarak, vatandaşı dinleyerek, memnuniyetini alarak yönetmek. Çankayalılar başkanını sokakta görecek. Uygulanan ekonomik politikalardan dolayı bütün yurttaşların ekonomik durumunda da bir kayıp var. Bütün yaşamın onarılması gerekiyor. Biz de yaşamı onarmayı istiyoruz.”

‘ALPER BAŞKAN’LA YOLDAŞIZ’



Çankaya’nın mevcut başkanı Alper Taşdelen’le ilişkisine değinen Hüseyin Can Güner, “Alper Başkan’la siyaseten bir yoldaşlığımız söz konusu. 2019’da kendisini belediye başkanı olarak öneren ilçe yönetim kurulu üyelerinden birisiydim. Seçim sürecinde o dönem birlikte çalıştık. Sağ olsun kendisi beni tebrik etti. Onun deneyimlerinden elbette faydalanacağız. Tabii ki her adaylık sürecinin kırgınlığı oluyor. Ben de varsa o kırgınlıkların giderilmesinde üzerime düşeni yapacağım” diye konuştu.



‘SOKAKTA BÜYÜK BİR İLGİ VAR’

Çankaya’da adaylığının nasıl karşılandığına ve rakiplerine ilişkin konuşan Hüseyin Can Güner, “Bütün adaylara ve partilere saygı duyuyorum. Sokakta inanılmaz bir ilgi var. İlk olarak partinin evladı olduğum için bir ilgi var. Gençlik kollarında siyasete başlamıştım ve 12 yıl geçti. Atatürkçü çizgim ve sosyal demokrat bakışımdan dolayı bir ilgi var. Beni tanıyan örgütümüz de bunu insanlara anlatıyorlar. Tanımayanlar da tanıdıkça, bu çizgiyi gördükçe ilgi gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de yapacağımız kampanyayla bu ilgiyi artıracağız” değerlendirmesini yaptı.



‘KISITLAMALARI AÇMAK LAZIM’

Gençler ve emekliler hakkındaki projelerine ilişkin konuşan Hüseyin Can Güner, “Emekliler eskiden çocuklarına yardım ederdi, şimdi kendilerine zor yetiyorlar. Özellikle yaşlıların hem sağlık hem sosyal yaşama dahil olma anlamında yaşlı bakım merkezlerine ihtiyaçları var. Çankaya’da da buna yönelik projelerimiz olacak. Gençlere yemek, çay, çorba destekleri oluyor. Ama gençlik merkezi ihtiyacı da var. Ders çalışılabilecek, yaşanabilecek bir alan yapma düşüncemiz var. Bunun yanında iktidarın baskıcı politikaları gençlerin bahar şenliklerini, eğlencelerini kısıtlıyor. Onlara alan açmak lazım. Ekonomik anlamda da günlük yaşamda çözümler üretmeyi hedefliyorum” dedi.

