Hüseyin Can Güner kimdir? CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli?

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. CHP Çankaya adayı Hüseyin Can Güner oldu. Peki, Hüseyin Can Güner kimdir? CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:51
Hüseyin Can Güner kimdir? CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli?
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), aday belirleme mesaisi sürüyor. CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmezken, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belli oldu. Peki, Hüseyin Can Güner kimdir? CHP Çankaya Belediye Başkanı Adayı Hüseyin Can Güner kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

Hüseyin Can Güner 1993 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı.

2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu.

İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.


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